Inflation ger högre studiemedel och pension

Garantipensionen höjs med mellan 800 och 850 kronor per månad.

Studiemedlen höjs med knappt 1 000 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med hösten 2022.

Högsta nivån i sjukförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, cirka 2 700 kronor per månad. Den lägsta nivån i sjukförsäkringen blir 27 kronor per dag, och den högsta 1 116 kronor per dag. Den högsta nivån gäller även föräldrapenningen. Sjukpenninggrundande inkomst höjs.

Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs. Hur stor påverkan detta får beror på inkomsten.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs och blir nu 613 900 kronor (knappt 51 200 kronor per månad, mot 46 200 kronor i dag).

Lägsta belopp för fastighetsavgift höjs med 286 kronor till 3 585 kronor.