Vattenfall nekade elbyten – tvingas ändra sig

Fakta: Timpris eller månadspris Timprisavtal tar sikte på att du betalar för elen, utifrån det pris som gäller timme för timme när elen förbrukas. Rörligt prisavtal, som är det vanligaste, bygger på ett snittpris över månaden, oavsett när man som kund förbrukar elen. Reglerna säger att det får ta max tre månader för byte till timprisavtal, det vill säga längre tid än så får inte nätbolaget på sig för att se till att det finns en timmätare på plats. För byte tillbaka, från timprisavtal till exempelvis månadsmätning, finns inga exakta tidsgränser inskrivna i regelverket. Och elhandlaren kan enligt avtal ha rätt att ta ut en avgift från kunden vid ett sådant byte. Källa: Elmarknadsinspektionen

Timprisavtal blev väldigt populärt förra året när priserna skenande. För Vattenfalls del har andelen kunder med timprisavtal på ett år ökat från 2,5 procent till i dag runt 5 procent, vilket i antal handlar om många tiotusen. Samtidigt har kunder flytt från de traditionella elbolagen till uppstickarna Tibber och Greenely som bara erbjuder timprisavtal.

Fick nobben

Men för att tjäna på timpriser måste ett visst mått av flexibilitet finnas – att kunna styra förbrukningen till tider på dygnet när det normalt sett är billigare. En hel del hushåll upptäckte att det nog var lättare sagt än gjort, speciellt när elpriserna inte alltid följde det normala mönstret (billigare kvällar, nätter och helger).

De som ville byta tillbaka märkte däremot snabbt att det inte var så enkelt. Hos Vattenfall blev det många gånger nobben. Det blev jobbigt hos både elhandlaren och elnätsbolaget som ansvarar för att ställa om elmätaren, enligt Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning.

— Det blev en stor arbetsbelastning, det tog tid och det var svårt, säger han.

Togs i örat

Men de skäl som Vattenfall angav, godtog inte Energimarknadsinspektionen (EI) som håller koll på elbolagen. Ett tillsynsärende har handlagts hos myndigheten, där en kund blev nekad att byta tillbaka till månadsmätning.

— Vi har förelagt Vattenfall att de ska göra det (låta kunden byta tillbaka) utan dröjsmål. Vi kom fram till att Vattenfall inte hade någon rättslig grund att timmäta den här kunden, säger Anna Carlén, analytiker på EI.

Hon pekar på att Vattenfalls hänvisning till ökad administration och kostnader inte var tillräckliga skäl. Däremot får elhandelsbolagen ta ut en kostnad av kunden för byte om det finns skäl för det, enligt Carlén.

Nu snabbt byte

Nu säger sig Vattenfall ha fått ordning på grejerna. Om man är kund går det att byta tillbaka från ena dagen till den andra, enligt Jonas Stenbeck.

TT: Hur många kunder har velat byta tillbaka?

— Jag har inte den exakta siffran, men det är ganska många som hör av sig och vill byta tillbaka. Det är inte få, det är många hundra, kanske tusen, säger Jonas Stenbeck.

Enligt Anna Carlén har myndigheten fått in relativt många klagomål, runt 60 stycken, från elkunder som är missnöjda med hur elbolagen behandlat avtalsbyten.

60 000 fler timprisare

Även elnätsföretaget Ellevio med en miljon nätkunder har märkt av en anstormning av kunder sugna på timpris. Ellevio kunde räkna in cirka 60 000 fler kunder under 2022 med timprismätning, enligt Jeanette Westerbacka som arbetar med mätdata hos Ellevio. I den siffran ingår alla de hushåll med egna solceller som måste ha timprisavräkning. Totalt har nästan 200 000 av bolagets alla nätkunder timavräkning, och det troliga är att merparten av dessa har timavtal, enligt Westerbacka.

Men det är bara en mindre andel, strax under 600 hushåll av Ellevios kunder under 2022, som "ångrat" sig, och vill byta tillbaka. Framför allt märktes det under december.

Och enligt Westerbacka tar det bara ett par dagar att för Ellevio att ordna ett byte tillbaka till ett mer normalt månadspris.