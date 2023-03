Värdet på bitcoins har lyft – bästa kvartal på två år

Lyftet kan jämföras med en uppgång för S&P500-index under första kvartalet på strax under 6 procent, medan Nasdaqbörsen ligger på plus 15 procent.



Bitcoin slog igenom som en alternativ placering bland många 2017, då kursen mer än tiofaldigades. Men det har varit en berg- och dalbana sedan dess.

Värdet på en bitcoin har lyft

Som mest kostade en bitcoin nästan 70 000 dollar hösten 2021. Under den så kallade kryptovintern som slog till i fjol var kryptovalutan som mest nere på drygt 15 600 dollar.

Sedan årsskiftet har värdet på en bitcoin lyft från cirka 16 500 till 28 000 dollar.