Mer nattlig elförbrukning i Danmark

— Detta är något som vi allihop kan tjäna på, om man exempelvis inte sätter sin elbil på laddning när man kommer hem från jobbet utan i stället gör det på natten, säger Mette Rose Skaksen, vice vd på organisationen Green Power Denmark.

Ett nytt sätt att beräkna elkundernas avgifter i Danmark gör det dyrare för alla att använda el under de så kallade höglasttimmarna – det vill säga de timmar på dygnet då förbrukningen normalt är som störst.

Green Power Denmark räknar med att alla danska elnätsbolag går över till den nya avgiftsmodellen i år.

De nya avgiftsmodellerna beskrivs som viktiga verktyg för att på sikt undvika situationer med elbrist i den gröna omställningen, som enligt organisationen kan öka den totala elförbrukningen i Danmark med 2-3 gånger till 2030.

Under första kvartalet 2020 låg 30,5 procent av danska hushållens samlade elförbrukning under höglasttimmarna 17–21. Under motsvarande period var andelen nere på 27,4 procent, enligt Green Power Denmark.