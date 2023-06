Nedåt på Asiens börser

Nikkei 225-indexet i Tokyo startade dagen med en liten dipp för att vid lunch klättra till 0,6 procent plus. Det bredare Topixindexet inledde däremot dagens handel på plus och låg vid lunch på plus 0,2 procent.

I Hongkong gick Hang Seng från minus 0,3 procent vid öppning till minus 1,2 vid lunch.

Även på kompositindexen i Shanghai och Shenzhen var det minusresultat i morgonhandeln, minus 0,5 respektive minus 0,4 vid lunch.