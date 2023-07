Biden och AI-företag överens om nya regler

President Joe Biden befarar att USA:s kongress och lagstiftning inte kommer att kunna hänga med i den snabba tekniska utvecklingen kring AI, artificiell intelligens. Därför kallade han under fredagen företrädare från de sju största AI-företagen till ett möte i Vita huset.

Enligt Biden har Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft och OpenAI nu förbundit sig att "vägleda ansvarsfull innovation" och vidta självreglerade skyddsåtgärder mot allt från cyberattacker till bedrägerier.

Företagen har bland annat lovat att utveckla "robusta tekniska mekanismer", såsom vattenmärkessystem, för att säkerställa att användarna vet när innehållet är genererat av AI och inte är skapat av en människa. De ska också utföra oberoende interna och externa säkerhetstestningar av sina AI-system innan de släpps.

Risk och löfte

Biden kallar AI för både en "enorm risk" och ett "enormt löfte" för samhället, ekonomin och den nationella säkerheten.

— Vi kommer att se mer teknikförändring under de kommande tio åren eller till och med under de närmaste åren än vad vi har sett under de senaste 50 åren. Det har varit en häpnadsväckande uppenbarelse för mig, sade Biden på en presskonferens i Vita huset i sällskap med företagsrepresentanterna.

I takt med att tekniken förbättras och presidentvalet 2024 närmar sig har oron ökat i USA för att innehåll skapat av artificiell intelligens kommer att användas allt oftare för bedrägerier och desinformation.

Redan nu finns ett fabricerat reklaminslag där förre presidenten Donald Trumps röst är artificiellt genererad.

Vita huset-tjänstemän uppger att Biden redan arbetar med en så kallad presidentorder om AI-säkerhet. Det är ett direktiv med begränsad befogenhet, men det kräver inte kongressens godkännande.

Manar till vaksamhet

Vita huset hävdar också att USA arbetar med utländska allierade för att upprätta "ett starkt internationellt ramverk". Storbritannien kommer dessutom att hålla ett internationellt AI-toppmöte i höst.

Biden uppmanar alla regeringar och samhällen att arbeta mer aktivt med AI än vad som gjordes när de sociala medieplattformar vann mark.

— De sociala medierna har visat den skada som kraftfull teknik kan göra om skyddsåtgärder inte finns på plats. Vi måste vara klarsynta och vaksamma på hoten för vår demokrati och våra värderingar från framväxande teknologi, sade Biden.