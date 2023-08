Nya avgiftshöjningar väntar bostadsrätter

För bostadsrättsinnehavare är det inte bara de egna bostadslånen som tynger ekonomin. Stigande räntor påverkar även bostadsrättsföreningarnas lån och det enda sättet att tackla det är oftast höjda månadsavgifter. Speciellt när även föreningarnas övriga kostnader ökat på grund av den höga inflationen.

Bostadssajten Hemnet har för TT:s räkning undersökt avgifterna på publicerade bostadsrätter jämfört med för ett år sedan.

Resultatet: Avgifterna har i genomsnitt ökat med sju procent eller i genomsnitt 61 kronor per kvadratmeter.

På nyproduktionsmarknaden är ökningen samtidigt den dubbla, 14 procent.

För restriktiva

“Högre avgifter är något som bostadsrättsköpare i dag behöver räkna med och avgifterna kommer sannolikt också kunna öka ytterligare framöver", skriver Erik Holmberg, marknadsanalytiker hos Hemnet i en kommentar.

Han är inte ensam om den prognosen. Flera bedömare som TT talat med tror att föreningarna är för återhållsamma med sina höjningar, vilket kommer att få konsekvenser framöver.

Hos HSB Stockholm, med 650 föreningar och totalt 90 000 lägenheter, valde sju procent att höja avgiften från och med den 1 juli. Det kan jämföras med förra året då andelen var fem procent.

Det borde vara fler som höjer, enligt HSB.

— Slutsatsen är att det inte är någon större skillnad och med bakgrund av förra årets siffra är sju procent lite av en besvikelse. Man väntar uppenbarligen med att höja och det kan finnas en viss mentalitet att man ser räntetoppen som en tillfällighet, säger Johan Lindén, chef för strategisk förvaltning på HSB.

Brukligt är att bostadsrättsföreningar ändrar avgifterna årsvis och under första kvartalet gjorde 57 procent av de förvaltade HSB-föreningarna så, enligt Johan Lindén. Av dem som höjt senare under året kan det alltså finnas föreningar som tvingats göra flera höjningar under samma år i takt med att lånen löper ut och Riksbanken aviserat ytterligare räntehöjningar i höst.

I nuläget är dock många föreningar inte i närheten av att ta höjd för de kostnader som väntar, påpekar Johan Lindén:

— Man måste titta på varje enskild förening men med dagens ränta, kostnadsökningar på vatten, fjärrvärme och sophämtning så ser vi ett behov av att höja avgifterna med 40–50 procent i genomsnitt, säger han.

Stora höjningar

Hos Nabo, som förvaltar drygt 2 600 bostadsrättsföreningar, var snitthöjningen 3,6 procent vid årsskiftet. Men Jonas Gustavsson, expert på ekonomisk förvaltning, ser hur förutsättningarna blir allt tuffare.

— Det krävs väldigt stora avgiftshöjningar och än så länge har vi inte sett något av det som jag tror kommer att krävas för att svälja inflations- och räntehöjningar.

Jonas Gustavsson ser ett tickande problem i att föreningar inte tar höjd för underhållskostnader, vilket kan bli kostsamt i ett långsiktigt perspektiv.

— Det känns som om man inte riktigt orkar med att ta in ökningar för dessa bitar, och under 2023–2024 ska dessutom allt fler lån ska förhandlas om, säger han.