Så mycket pengar måste du ha på kontot – i nödfall: "Öronmärkta till kris"

Att kickstarta månadssparandet kan för många vara en utmaning. För andra är det betydligt enklare. Oavsett hur förmågan ser ut för just dig skadar det aldrig att ha en liten buffert tills dess att det blåser hårda vindar kring privatekonomin.

Nyheter24 har varit i kontakt med ekonomibloggaren Mathilda Vernersson, som bland annat driver bloggen ”Över till annat”, där hon delar med sig av tips och tricks för hur du kan tänka kring sparande och övrig privatekonomi.

Vernersson förklarar att oavsett hur möjligheten är för dig, så bör ett sparande tjäna ett syfte, det blir betydligt enklare då.

– Att spara pengar för sparandets skull är aldrig kul. Se till att ha ett mål som inspirerar dig att spara till. Men först måste du skapa din egen buffert för sämre tider eller i fall något viktigt går sönder i ditt hem. Det kallar jag nödbuffert.

Hon betonar att en nödbuffert aldrig får röras om det inte är till för det som syftet var från början, det vill säga, ingen shopping eller annat lyxkonsumtion.

– De är öronmärkta till kris. Det är ett stort misstag som görs att denna typ av buffert aldrig finns i svenskarnas ekonomi. Eller att den inte är tillräckligt stor. Se till att ha minst två månadslöner efter skatt på kontot i nödbuffert.

I de fallen du vill spara pengar över tid finns en rekommendation, enligt Vernersson, nämligen att ge sin in på börsen.

– Våga dig in på börsen med en mindre del av sparandet så du får en chans till värdeökning. Just nu är börsen jättetrist med stora nedgångar. Men vem gillar inte att handla aktier och fonder till reapris? Men kom ihåg att det är pengar man riskerar att förlora så släng inte in allt du äger och har.

Med andra ord bör du alltid ha en nödbuffert. Gör inte misstaget att inte ha det i ditt medvetandet, de kan komma väl till användning när du minst anar det. Och har du möjlighet är det inte heller dumt att sätta sig in i börsen och hur den fungerar, i hopp om att påverka sparandet positivt.

