Så mycket pengar förlorar du när du vabbar: "Största ekonomiska smällen"

De föräldrar som har småbarn vet hur det är att behöva vabba, framför allt under de mörkare månaderna. Hösten och vinter är en stor vabbperiod inom alla branscher runt om i landet men faktum är att det inte bara påverkar plånboken här och nu. Även din framtida pensionsutbetalning kan få lida.

Så påverkas lönen när du vabbar

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar har gjort en uträkning på hur vabbandet påverkar plånboken. En person som tjänar 36 000 kronor i månaden förlorar 6 060 kronor per år om personen vabbar en dag per månad. Om personen istället vabbar en dag per vecka förlorar man en inkomst på hela 33 176 kronor per år.

Så påverkas pensionen när du vabbar

I ett pressmeddelande som redovisar resultatet berättar pensionsekonomen Trifa Chireh att vab även påverkar den framtida pensionen.

– Det många inte tänker på är att vab även påverkar pensionen. Då kvinnor vabbar mest är det hon som får ta den största ekonomiska smällen. Har familjen fler barn och vabbandet pågår under en längre tid får det stor inverkan på kvinnans lön och pension.

Om du som förälder vabbar en dag i månaden fram till dagen då barnet fyller 12 år innebär det att du kan få 463 kronor mindre i pension varje månad under fem års tid. Om du istället vårdar ditt barn en dag i veckan under samma period blir det 1 466 kronor mindre i pension varje månad.

