Segt för stjärnornas fejk-kött

Ett 60-tal jobb, motsvarande 8 procent, av totala personalstyrkan försvinner medan intäktsprognosen för 2023 sänks till 330–340 miljoner dollar jämfört med 360–380 miljoner dollar i tidigare guidning.

Beyond Meat lanserades på New York-börsen 2019 och med sig på tåget hade man skådespelaren Leonardo DiCaprio liksom tv-kändisen Kim Kardashian som hyrdes in som "chefs-smakkonsult".

Aktien har dock rasat och är ned 90 procent sedan börsintroduktionen.