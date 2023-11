Elpriset höjs – då är det dyrast att värma upp bostaden

Elpriset lyfter till ett dagspris på 97 öre per kilowattimme i alla prisområden på tisdag på elbörsen Nordpool. Timpriset toppar på 1:69 kronor per kilowattimme under den så kallade höglasttimmen mellan klockan 18 och klockan 19.

I de två elprisområdena i södra Sverige – SE3 och SE4 – var det ännu högre priser så sent som den 27 oktober. Men för områdena SE1 och SE2 – grovt sett norr om Dalälven – är priset därmed upp på den högsta nivån sedan i slutet av juni.

Blåser för lite

Isproblem för vattenkraften, för lite blåst på kontinenten och ett ökande uppvärmningsbehov när temperaturerna faller ligger bakom trycket uppåt på elpriserna, enligt Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på konsultbyrån Merlin & Metis.

— Det är lite mindre vind i morgon än i dag och lite högre konsumtion. Sedan, för det tredje är det högre elpriser nere på kontinenten. Det innebär att de timmar vi kopplar upp oss mot kontinenten blir det högre elpriser också i Sverige, säger Holtz.

Rapporter har kommit om isproblem vid Stornorrfors vattenkraftanläggning. Detta är en säsongsfaktor som slår till när temperaturerna sjunker och vattnet i magasinen fryser till is.

— Det ger en viss inverkan, säger Holtz.

Vattenkraftanläggningar stoppar ofta produktionen tillfälligt inför vintern för att få en kontrollerad isbildning.

— Så att det inte bildas stora sjok av is som åker in i turbinerna och bromsar produktionen, säger Holtz.

Bättre påfyllda magasin

Läget inför vintern ser bättre ut i år än i fjol. Men det går enligt Holtz inte att utesluta att priserna på el lyfter ännu mer och vi kan få ytterligare en vinter präglad av onormalt höga prisnivåer.

— Det är större geopolitisk osäkerhet än tidigare. Men samtidigt, situationen inför denna vintern, är mycket bättre än inför förra vintern. Framförallt har vi bättre med gas i gaslagren nere på kontinenten. Så de timmar vi är importberoende finns det bättre förutsättningar den här vintern att kunna importera el till rimliga priser, säger han.

Dessutom är vattenmagasinen i det nordiska vattenkraftsystemet bättre påfyllda i år än i fjol, enligt Holtz.

Det ser inte heller ut som att de problem med kärnkraften i Sverige, Finland och Frankrike – som präglade början av förra vintern – kommer bli ett problem i år.

— Förutsättningarna ser bra ut, säger han.

Men att blåsa faran tycker han vore fel.

— Förra vintern räddades vi av att vi hade en mild och slaskig vinter. Skulle det bli en kall och torr vinter i stället, med lite vind – ja, då finns det en stor uppsida för priserna den här vintern också.