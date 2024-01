Så vet du om du måste betala mer till CSN under 2024

Den som studerar på högskola, komvux, universitet eller yrkeshögskola i Sverige kan få studiemedel i form av bidrag och lån.

Under 2024 har räntan för studielån höjts och det blir därmed dyrare för den som återbetalar sitt lån i år.

Men utöver räntehöjningen är det också vissa som kommer att få betala extra just under 2024. Den som ansökt om att få betala tillbaka mindre under 2022, på grund av lägre inkomst, och fick detta beviljat av CSN, kommer att få sin inkomst kontrollerad i efterhand.

Foto: Jessica Gow/TT

Om det visar sig att din inkomst hos Skatteverket varit högre än vad du angivit till CSN kommer du att behöva betala mer under 2024, vilket benämns som "slutligt belopp". Dessutom behöver du betala en tilläggsavgift.



Enligt CSN börjar inbetalningen av det slutliga beloppet i april. Om du har svårt att betala bör du kontakta myndigheten.

