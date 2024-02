Hård kritik mot Ellos – anklagas för att lura kunderna

Den som nätshoppar på Ellos blir erbjuden att ta ett privatlån under parollen "A loan to make it happen". I annonsen står det vidare:

"Vi finns för dig, också om du behöver låna" Kanske en ny garderob? För att förverkliga dina inredningsidéer, en nyare bil eller en resa.Du kan ansöka om lån från 2 000 och upp till 400 000 kr. Sök idag, få svar direkt och pengarna på kontot inom tre bankdagar."

Jessica gjorde otäck upptäckt i paket från Ellos: "Grät"

Kritik mot Ellos privatlån

Nu får Resurs Bank, som står bakom lånet, kritik av Konsumentverket (KO). Enligt beslutet från KO, som Nyheter24 tagit del av, anses erbjudandet ha "bristande måttfullhet", vilket innebär att den är "otillbörlig enligt marknadsföringslagen" och därför bör förbjudas.

Dessutom kritiseras marknadsföringen om hur snabbt lånebeskedet och utbetalningen kommer, då den anses "locka konsumenten att ta oöverlagda beslut".

KO kräver nu att Resurs Bank ser över Ellos privatlån och hur det marknadsförs.

Krafttag mot kreditlån

Men Ellos och Resurs Bank är inte det enda företaget som gör det för lätt för kunderna att ta lån.

Flera myndigheter kraftsamlar nu mot reklam som hetsar konsumenter att handla för pengar de inte har, enligt Finansinspektionen.

