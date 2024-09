Så tjänar BankID pengar på dig – okända jättevinsten

Under 2023 användes BankID hela 7,1 miljarder gånger. Detta genom identifieringar och underskrifter.

BankID har de senaste åren vuxit till en maktfaktor inom svensk ekonomi. Varje år genomförs flera miljarder identifieringar och underskrifter i appen. Och bland de folkbokförda svenskarna i åldern 18-67 år är det hela 99,4 procent som har ett BankID.

BankID:s varning till allmänheten

Med tiden har det dock blivit allt vanligare att riskera att hamna i klorna på bedragare som vill komma åt ens pengar. Många gånger är BankID ett redskap bedragare använder sig av för att snabbt komma över känslig information och bankuppgifter från sina offer.

Detta har medfört att BankID lagt till en informationstext som syns när appen öppnas där man varnar.

”Swisha inte på någon annans uppmaning”, står det.

Det har även resulterat i att BankID gått ut med andra varningar i takt med att namnet använts av bedragare.

Senast i raden av alla varningar som utfärdats var under sommaren. Då florerade falska mejl som såg ut att komma från just BankID, men som i själva verket var bedragare.

”Som alltid ska man aldrig svara på dessa mejl. Vi, tillsammans med polisen, bankerna och myndigheter informerar kontinuerligt om att aldrig svara på mejl eller sms”, sa BankID:s pressansvariga Charlotte Pataky till Nyheter24 då.

Så tjänar BankID miljonbelopp – på din användning

Men bortsett från riskerna som teknikens utveckling inneburit så har det ökande användandet av tjänsten inneburit ett rejält kassalyft för BankID.

Tidigare i veckan rapporterade ekonomisajten Nu.se att BankID gör miljonvinster när svenska folket använder sig av tjänsten.

De rapporterade då om att de kan dra in omkring 10-30 öre per legitimering och 40-70 öre per signatur.

Företaget som äger BankID är Finansiell ID-Teknik BID AB. Under 2023 hade de en omsättning på över 412 miljoner kronor och tillgångar som uppgick till 163,9 miljoner kronor.

Foto: Henrik Montgomery/TT

BankID: "Banken tar betalt per transaktion"

Men den stora frågan är då om våra signaturer och underskrifter är det som genererar miljonbelopp till BankID.

Charlotte Pataky berättar nu i en intervju med Nyheter24 hur det i själva verket ligger till.

– Det är fem banker som säljer BankID till företag, myndigheter och organisationer i full konkurrens med varandra. Avtalen är olika men oftast tar banken betalt per transaktion. Myndigheter upphandlar ofta e-legitimationstjänst via det statliga valfrihetssystemet som Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för, säger hon och tillägger:

– I valfrihetssystemen är det staten som beslutar om ersättningsnivå till leverantörerna vilket för närvarande är 17 öre per identifiering eller underskrift. Nämnas kan också att de statliga valfrihetssystemet är på väg att ändras till ett auktorisationssystem där ersättningsmodell till leverantörer inte ännu är bestämt.

Charlotte Pataky är pressansvarig hos BankID. Foto: Pressbild BankID

BankID: Hit går pengarna vi tjänar

Hon redogör för att BankID är en samhällsviktig infrastruktur vars viktigaste uppdrag är att garantera både säkerhet och tillgänglighet. Men det kommer med stora omkostnader i form av utveckling, drift och förvaltning. Och det är i dessa hål pengarna hamnar, förklarar Pataky.

– Principen för bolaget är att alla kostnader över tiden skall täckas av deltagande aktörer, alltså de banker, företag och myndigheter som använder BankID. Kostnaderna för att upprätthålla säkerhet och tillgänglighet har ökat kraftigt den senaste tiden, inte minst på grund av vår geopolitiska omvärld och våra intäkter går till att säkerställa att BankID är tillgängligt och säkert 24 timmar dygnet, året om.

Men om bolaget Finansiell ID-Teknik AB omsätter hundratals miljoner är det också rimligt att undra hur eventuell utdelning och vinst fördelats.

Charlotte Pataky fastslår då att någon vinst aldrig delats ut.

– Jag vill förtydliga att bolaget aldrig gett ut någon vinst till ägarna, utan de intäkter vi får används för att konstant utveckla vår säkerhetsåtgärder och skydda vår infrastruktur, avslutar hon med att säga.

