Skatteverket varnar för nya bluff-mejl: "Öppna inte"

2023 var året då antalet anmälda bedrägerier verkligen sköt i höjden. Under hela året kom hela 238 000 anmälningar om olika typer av bedrägeribrott in till polisen. Det var då en ökning med 22 procent jämfört med året innan.

Av dessa tusentals anmälda brott klarades blott tre procent upp.

Och i takt med att det blivit svårare att komma åt bedragarna utvecklar de ständigt sina sluga knep för att roffa åt sig människors pengar och tillhörigheter.

Det har nu resulterat i att Skatteverket, ännu en gång, går ut och varnar allmänheten.

Polisens varning mot äldre och pensionärer

Några av de mest utsatta i samhället är landets pensionärer. Polisen gick nyligen ut och varnade för en typ av bedrägerier som ökat den senaste tiden, och där äldre och pensionärer ofta är offret.

Det handlar då om så kallad fysisk vishing, vilket går ut på att bedragaren ringer till dig och utger sig att vara från en institution, myndighet eller bank och meddelar att något allvarligt hänt. Därefter, för att kunna säkra dina värdesaker, uppmanar de dig att öppna dörren för en ”kollega” som kommer och samlar in värdesaker för att du ska vara säkrad.

Men i själva verket är det bedragaren som lurar dig och tar dina tillhörigheter.

Fysisk vishing blir allt vanligare mot äldre. Därför har polisen varnat allmänheten. Foto: Martina Holmberg / TT

SPF Seniorerna utsatta för bedrägeriförsök

Ofta använder sig bedragaren av just en myndighet, institution, bank eller ett företag för att försöka skapa trovärdighet och vinna ditt förtroende.

Genom att utge sig för att vara din bank försöker de alltså få dig att lämna ut känslig och privat information så som bankuppgifter och BankID-koder.

Inte ens de äldres föreningar är fredade. Nyligen gick, utöver polisen, även SPF Seniorerna ut och varnade medlemmar då ett bluff-mejl florerade.

Det påstods komma från ordföranden i SPF Seniorerna i skånska Höör. I mejlet uppmanades medlemmar att klicka på en länk för att köpa presentkort, som sedan skulle ersättas, men som i själva verket slussade dem vidare till en bluff-sida som kontrollerades av bedragare.

Även SPF Seniorernas medlemmar har utsatts för bedrägeriförsök nyligen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Skatteverket varnar för nya bluff-mejl

Bland alla banker, företag och myndigheters varningar som gått ut till allmänheten det senaste året har nu ytterligare en statlig myndighet valt att göra det.

Skatteverket, som tidigare rapporterat om att bedragare använder sig av myndighetens namn, varnar nu för både falska mejl, samtal och sms som florerar. Och där en typ av försök att komma i kontakt med dig blivit vanligare på sistone.

"Vi varnar för bluffmejl som ser ut att komma från Skatteverket. Öppna inte dessa mejl då de kan innehålla virus, utan släng dem direkt. Är du orolig kan du kontakta din egen it-support. Du behöver inte kontakta oss om du har fått ett sådant meddelande. Vi har polisanmält detta", skriver de på sin hemsida.

Skatteverket har på sin hemsida delat en varningstext om nya bedrägeriförsök som florerar, där myndighetens namn används. Foto: Skärmavbild Skatteverket.se

Skatteverket: Det ska du tänka på

Enligt myndigheten kan bluff-mejlen se ut som Skatteverkets egen avsändare, men i själva verket kan det vara bedragaren som försöker komma i kontakt med dig.

”Ett exempel på bluffmejl vi fått kännedom om är där personer blir kontaktade och uppmanade att skanna en qr-kod och signera med sin e-legitimation. Mejlet kan exempelvis se ut att komma från Skatteverket som avsändare, skatteverket@post.com”, skriver de vidare.



Om du har får, eller redan har fått, ett av alla bluff-mejl som florerar runt om i landet bör du vidta åtgärder. Framför allt om du anar oråd och misstänker att det är ett falskt utskick.

Enligt Skatteverket ska du då tänka på att:

inte klicka på länkar eller skanna QR-koder,

inte öppna bilagor och

inte svara på mejlet eller meddelandet.

Slutligen betonar myndigheten att de aldrig efterfrågar konto- eller andra bankuppgifter via mejl eller sms. Det sker nämligen endast via myndighetens egna e-tjänst som du själv loggar in på med din e-legitimation.

