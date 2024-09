SAS ställer in alla flyg – här är sträckan som berörs

För den som ska resa med SAS den närmaste tiden finns det ett och annat att hålla koll på just nu.

Den 1 september avslutade SAS sitt samarbete med Star Alliance, vilket medförde vissa justeringar av det tidigare bonussystemet.

I det nya samarbetet med Skyteam Alliance gäller istället följande:

Baspoängen försvinner när du flyger SAS. Extrapoäng byter namn till bonuspoäng. Statuspoäng byter namn till nivåpoäng.

Den märkbara förändringen för SAS-kunder är att medlemmarna nu har fler ställen att tjäna Eurobonus-poäng på.



SAS ställer in alla avgångar på en sträcka

Flygbolaget SAS ställer in alla flygningar mellan Sundsvall-Timrå Airport och Stockholm under november och december.

– Det här är ett riktigt bakslag för oss som hade räknat med att gå mot ett bättre år, säger Frank Andersson, flygplatschef till Sundsvalls Tidning.

Anledningen är att det har uppstått en brist på flygplan när flygbolaget Bra och SAS har gått ihop.

– Det kommer att slå hårt mot många flygplatser och vi är en av dem som får rejält med stryk, säger Frank Andersson till tidningen.

Så många flygresor berörs

Under veckodagarna handlar det om tre till fyra avgångar per dag som ställs in, och perioden avstängningen pågår är två månader.

Det betyder med andra ord att uppåt 240 flygresor berörs av beslutet.

