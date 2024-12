De är Nobelpristagarna i ekonomi 2024

Sveriges Riksbank delar ut ekonomipriset till minne av Alfred Nobel, som avled 1896, varpå Nobelpriset instiftades fem år senare – 1901.



Enligt Riksbanken är det den Kungliga Vetenskapsakademien som utser pristagare till ekonomipriset enligt samma principer som gäller för övriga Nobelpris. Prissumman vinnaren eller vinnarna mottar är på hela elva miljoner kronor – pengar som Riksbanken betalar ut.

2024 är det tre pristagare som tilldelas priset och som således kommer att dela på vinstsumman.

De vinner ekonomipriset 2024

2024 års pristagare är två män från Storbritannien och en man från Turkiet, som tillsammans delar på priset efter att ha lanserat en redogörelse för hur det kommer sig att vissa länder är rika medan andra är fattiga.

Till skillnad från Nobelpriset i ekonomi, litteratur, fysik, kemi och medicin så delas fredspriset ut i Oslo, medan de övriga delas ut i Stockholm.

Prisutdelningen i både Oslo och Stockholm äger rum den 10 december varje år och bakgrunden till uppdelningen är att Alfred Nobel i sitt testamente redogjorde för hur prisutdelningen skulle gå till. På den tiden var Sverige i union med Norge vilket tros ligga till grund för att det delas ut ett pris i den norska huvudstaden.

De tre personerna som beger sig till konserthuset i Stockholm för att ta emot ekonomipriset är britterna Simon Johnson och James A. Robinson, samt Daron Acemoglu från Turkiet.

”Årets pristagare har gett nya insikter om varför det finns så stora skillnader i välstånd mellan nationer. En viktig förklaring är ihållande skillnader i samhällets institutioner. Genom att undersöka de olika politiska och ekonomiska system som introducerats av europeiska kolonisatörer har Daron Acemoglu, Simon Johnson och James Robinson kunnat visa på ett samband mellan institutioner och välstånd.”, skriver The Nobel Prize om årets pristagare av ekonomipriset.

James A.Robinson, Daron Acemoglu, Simon Johnson, Nobelpristagare i ekonomi. Foto: Pontus Lundahl/TT

Daron Acemoglu: Fru, barn och utbildning

Acemoglu föddes den 3 september 1967 i Istanbul i Turkiet och är i dag nationalekonom.

Han är i dag gift med frun Asuman Özdaglar, som själv har en framgångsrik karriär där hon arbetar vid Massachusetts Intitute of Technology (MIT) där hon jobbar för institutionen för elektroteknik och datavetenskap, enligt sajten Türkiye Today.

Daron Acemoglu arbetar även han vid Massachusetts Institute of Technology där han är professor i ekonomi. Han är från början utbildad vid University of York, Galatasaray Lisesi och London School of Economics.

Enligt MIT Economics är hans primära arbetsområden research inom makroekonomi, politisk ekonomi, arbetsekonomi, utvecklingsekonomi och ekonomisk teori.

Tillsammans med sin fru Asuman har Daron Acemoglu två söner: Arda och Aras.

Daron Acemoglu. Foto: Frank Molter/AP/TT

Simon Johnson: Fru, barn och utbildning

Den brittiska nationalekonomen Simon Johnson föddes den 16 januari 1963.

Huruvida Johnson har någon partner eller barn är inte känt.

Han arbetar i dag som professor i entreprenörskap vid MIT Sloan School of Management, där han även är chef för den globala ekonomi- och ledningsgruppen.

Johnson är utbildad vid Oxford university, MIT och vid University of Manchester.

Simon Johnson, Nobelpristagare i ekonomi 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT

James A. Robinson: Fru, barn och utbildning

Den brittiska ekonomipristagaren James Alan Robinson föddes den 27 februari 1960.

Robinson är gift med hustrun Maria Angélica Bautista, som arbetar som senior forskningsassistent vid Harris school of public policy. Tillsammans med Maria Angélica Bautista har Robinson en son vid namn Adrian.

Han är utbildad vid Yale university, London School of Economics och University of Warwick där han studerat till sitt arbete som statsvetare och ekonom.

Han arbetar sedan 2016 som professor vid University of Chicago, enligt Britannica.

James A. Robinson är en av tre vinnare av Nobelpriset i ekonomi 2024. Foto: Charles Rex Arbogast/AP/TT

