Så dyr är elen i dag

Under onsdagen och torsdagen har elpriserna stuckit i väg rejält. Det är också stora skillnader i landet. Under torsdagen blir priset tidvis över 8 kronor per kWh i Svealand och Götaland.

Jens Berggren, klimatcoach på Vattenfall, tror att det rör sig om en ganska tillfällig topp.

Runt en tiondel av svenskarna har så kallat timprisavtal. Då betalar man det pris som varje timme sätts på elbörsen Nord Pool.

Just nu är efterfrågan på el hög samtidigt som produktionen är låg. Då tar man in andra produktionssätt som är mycket dyrare, enligt Berggren.

— Det slår ju direkt på den som har ett timpris.

LÄS MER: Klockslaget du ska köra diskmaskinen – för billigast el



Timpris, fast eller rörligt

Vid ett fast elprisavtal är priset redan avtalat sedan tidigare med elleverantören.

— Det påverkas ju inte alls av sådana här tillfälliga prisspikar, säger Berggren.

Ett rörligt avtal, som drygt hälften av hushållen har, är ett slags mellanting. Då sätts ett genomsnittspris över månaden i efterhand.

— Det beror på hur priserna har varierat under den senaste månaden och hur kunderna har konsumerat.

Pristopparna kan synas i månadsfakturan – men antagligen inte särskilt mycket eftersom det extremt höga priset endast gäller under några timmar.

MISSA INTE: Elpriset sjunker tillbaka kraftigt



Förändrat beteende efter elkrisen

Efter elkrisen 2022-2023 har svenskarna fått ett ökat intresse för att effektivisera sin hushållsanvändning av el, visar Vattenfalls undersökning.

Åtminstone 90 procent av svenskarna gjort beteendeförändringar för att minska sin elanvändning. Det kan vara att sänka temperaturen, släcka lampor eller använda mindre eldrivna saker i hemmet.

Över 80 procent uppger att det är viktigt att göra förändringar av rena klimatskäl.

— Jag tror att det är en kombination. Omsorg om planeten och omsorg om den egna plånboken, säger Berggren.

Det som drar mest el i ett hushåll är det som används för att värma eller kyla någonting: duschvattnet, golvvärmen eller kylskåpet till exempel.

Att skjuta upp elanvändningen när det är som dyrast – och inte sätta i gång flera eldrivna apparater samtidigt som man kommer hem – är ett tips för att minska kostnaderna.

— Om elpriserna är väldigt högt just då – och du kan skjuta på det här på något sätt – så kan du minska dina kostnader ganska rejält, säger Berggren.

LÄS MER:

Uppmaningen till dig: Se över ditt elavtal nu

De betalar 11 000 kronor mer för el – är du en av dem?

Senaste nytt – ta del av det som händer just nu