Brakförlust för Bianca Ingrossos bolag

Bianca Ingrosso, 30, är minst sagt en dam med många strängar på sin lyra. Utöver att hon är född i en väldigt känd familj så tog hennes egen karriär fart tack vare premiären av Wahlgrens värld 2016. Programmet skulle bli början på hennes eget imperium.

2021 valde hon dock att hoppa av serien för att "satsa på annat". Och det där "annat" skulle komma att gå vägen.

Bianca blev medgrundare och ansiktet utåt för framgångssagan sminkföretaget Caia cosmetics.

Bianca Ingrosso och Vanessa Lindblad. Bildkälla: Stella Pictures

I det senaste bokslutet för 2023, som Breakit tagit del av, framgår att omsättningen landade på 569 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning på nästan 40 procent från föregående års 408 miljoner.

Under de senaste åren gång har företagen dragit i Bianca så hon nästintill slitits i stycken. Inte nog med att Bianca är i full gång med sin egen talkshow "Bianca by night" så är hon nu även delägare i familjeföretaget "Mino market", delägare i smyckesföretaget ANI Who samt i klädmärket ÀVORA som hon startade upp med sin manager Vanessa Lindblad.

Förlust för Bianca Ingrossos företag

Men ett av företagen har åkt på en ordentlig förlust.

Enligt årsredovisningen som Breakit tagit del av så blev det en rejäl förlust, minus 12,6 miljoner kronor, under senaste räkenskapsåret (1 januari 2023–30 juni 2024) för modebolaget för snart två år sedan.

Personalkostnaderna låg under räkenskapsåret på 2,7 miljoner medan övriga externa kostnader i sin tur landade på 13,3 miljoner kronor, enligt Breakit.

LÄS MER: Bianca by night: Gäster i säsongen