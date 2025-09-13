Nyheter24
Då ska du inte amortera mer på ditt bolån: "Hjälper inte"

Publicerad: 13 sep. 2025, kl. 05:36
Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket och pengar.
Måste man alltid amortera? Och är det fördelaktigt att amortera mer eller mindre? Nyheter24 har svaren på allt kring bolånet. Foto: Pressbild Hypoteket/William Leach & Fredrik Sandberg/TT

Att amortera är för många en självklar del i att vara bolånetagare. Det finns dock tillfällen då du bör tänka om.
– Ta direktkontakt med banken och se om du kan pausa amorteringen, säger boendeekonomen Claudia Wörmann till Nyheter24.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Från och med den 1 april vill regeringen att det skärpta amorteringskravet tas bort och att bolånetaket höjs från dagens 85 procent till önsketalet 90 procent.

Huruvida det blir av är ännu inte huggit i sten. Men klart är det att tusentals svenskar har bolån, som de också amorterar på regelbundet.

Finansinspektionen införde amorteringskravet för alla banker 2016 och det gäller om du lånar mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt. Då måste man amortera ytterligare en procent av lånet – årligen. 

Att amortera är att föredra då du helt enkelt minskar skulden på ditt lån. 

Då lönar det sig att amortera extra på ditt bolån

Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket, säger i en intervju med Nyheter24 att amortering är bra utifall att man exempelvis har en del sparande och samtidigt är högt belånad. Du kommer då ner i skuld snabbare.

– Alla med bolån måste följa redan satta amorteringsregler så det finns inte så mycket att välja på. Närmar du dig en brytpunkt, till exempel att du ligger precis över 70 procent eller 50 procent, kan det löna sig att amortera lite extra, säger hon.

Claudia Wörmann. Foto: Pressbild Hypoteket/William Leach
Claudia Wörmann. Foto: Pressbild Hypoteket/William Leach
Det måste inte vara fördelaktigt att amortera mer än du behöver

Skulle det vara så att du istället amorterar mycket samtidigt som sparkapitalet är lågt så kan du du behöva tänka om.

– Om du amorterar mer än du behöver och samtidigt har ett litet kapital är det bättre att amortera enligt reglerna och satsa på att bygga upp ett sparkapital. Ett lägre belånat hus, det vill säga det du amorterat hjälper dig inte den dagen du är i akut behov av pengar och inte har något sparat. 

Bör man alltid amortera? Det är knäckefrågan

Man måste dock inte alltid amortera på bolånet. Amorteringskravet innebär att alla bolån som tas efter 2016 måste betala en procent extra, förutsatt att man berörs av kravet utifrån belåningsgraden. 

Bolån kan också vara amorteringsfritt, om du och banken kommit överens om det. Då behöver du helt enkelt inte amortera alls.

Bör man alltid amortera?

– De generella tipsen finns egentligen inbyggda i hur amorteringsreglerna är konstruerade. Du betalar mer i amortering ju högre belånad du är. Amorteringen kan ses som ett sparande, samtidigt som man som privatperson gärna också ska ha ett sparande till buffert, för resor, till barnen och till pensionen, säger Wörmann och fortsätter: 

– Amortera inte mer än du behöver enligt reglerna ifall du saknar sparande. Fokusera på en buffert först, allt det andra kan komma senare om det ens kommer. Hamnar du i en förändrad ekonomisk situation, ta direktkontakt med banken och se om du kan pausa amorteringen.

Amortera eller ej? Detta styr hur du borde göra

Enligt Claudia Wörmann styr allt ifrån din ekonomi, hur mycket du sparat, vad du har i lån i förhållande till bostadens värde och var du befinner dig i livet, om du bör eller inte bör amortera. 

– Högre inflation gör att räntorna i ekonomin stiger vilket i sin tur leder till högre bolåneräntor. Samtidigt knaprar inflationen upp våra lån som sjunker i värde i samma takt som inflationen stiger, säger hon till Nyheter24.

