Sedan i somras har kostnaderna för el stigit sakta men säkert och på sistone har elpriserna skjutit i höjden. Men än är inte den högsta punkten för vad svenskarna behöver betala för elen nådd.

Elpriset höjs med 179 procent i norr

Under fredagen väntas nämligen nya rekord. Priset på el i de norra delarna av landet tros, enligt Sveriges Radio, kunna stiga från 43 öre per kilowattimme under torsdagen till en krona och 20 öre per kilowattimme. Detta är en höjning med hela 179 procent.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Elen i söder är även den dyr, och ligger på hela en krona och 65 öre per kilowattimme. Där var emellertid priserna redan högre än i norr från början.



Det finns flera skäl till den plötsliga chockhöjningen, däribland att vattenkraftverken i norr just nu går på sin halva hastighet till följd av att älvarna frusit. Här kan du läsa mer om varför priserna skenar.

Rekordhög kostnad för el

De elpriser som väntas under fredagen är, enligt elbolaget Tibber, de högsta någonsin i tre av landets fyra så kallade elprisområden, rapporterar DI.

Hur kan man då göra för att minska sin elförbrukning? Det kan du läsa mer om här.