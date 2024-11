När är Black Friday 2024? Datum för Black week & Cyber Monday

Varför kallas rean för Black Friday?

På många ställen påstås det att namnet "Black Friday" härstammar ur teorin att butiker går med förlust – och redovisar röda siffror – fram till dagen efter den amerikanska högtiden Thanksgiving, vilket är då Black Friday-rean drar igång. Därefter går butikerna med vinst och man redovisar därmed svarta siffror – därav namnet svarta fredagen.

Men enligt Britannica stämmer inte detta. I stället pekar man på hur frasen uppstod under 1960-talet i Philadelphia när invånare från stadens förorter vallfärdade och orsakade kökaos när de, efter Thanksgiving, begav sig in till centrum för att handla julklappar. Polisen, som var tvungna att sätta in extra resurser för att hantera trafikkaoset, kallade då dagen för "Black Friday".

Det dröjde dock fram till 1980-talet innan frasen aktivt började användas i den amerikanska handeln för att benämna just rean.

När är Black Friday 2024 i Sverige? Datum i Sverige

Black Friday infaller alltid den sista fredagen i november. Vilket datum äger Black Friday 2024 rum då, kanske du undrar? Jo, det innebär att readagen inträffar den 29 november.

När börjar Black week 2024? Datum att ha koll på

Men som bekant brukar Black Friday ses som "kulmen" på vad som numera är en hel reavecka: kallad Black week. Det innebär i år att man kommer kunna handla till rabatterade priser redan från och med den 25 november.

När slutar Black week 2024?

Black week 2024 pågår, med andra ord, mellan den 25 november och veckan ut, till och med den 1 december.

När är Cyber Monday 2024?

Men rean är inte över den 1 december. Den 2 december är det nämligen Cyber Monday 2024. Denna readag skapades, enligt Computer Sweden, för att skapa en liknande tradition som Black Friday, men där fokus låg på e-handel och webbshopping.

Numera pågår dock Black Friday och Black week i regel både online och i fysiska butiker.

Är det verkligen billigare under Black Friday?

År 2022 trädde en ny prisinformationslag i kraft. Detta för att motverka så kallade "bluffreor där erbjudanden framställs som betydligt bättre än vad de faktiskt är.

Den nya lagen innebär att man, bredvid reapriset, måste redovisa det tidigare lägsta priset som varan haft under de senaste 30 dagarna.

Men i en undersökning som Prisjakt publicerade 2022, efter att lagen börjat gälla, visade det sig att vissa butiker sett till att höja priset på flera varor en månad innan jämförelsepriset sätts, för att därefter rabattera.

– Den nya realagen har gjort att vi fått högre priser i oktober, då butikerna vill ha ett högt pris att jämföra sina rabatter mot under Black Friday-rean. Det här med smyghöjningar har inte heller minskat, snarare tvärtom. Det är inte nödvändigtvis olagligt att göra såhär, men det är viktigt för konsumenter att ha koll på, sa Oscar Hagman, dataanalytiker på Prisjakt, i ett pressmeddelande då.

Vad ska man tänka på under Black Friday och Black week?

Det finns flera saker som kan vara värda att tänka på under Black Friday och Black week. Här är några tips inför readagarna:

Sätt en budget på förhand. Det är lätt att dras med och låta köpsuget ta över. Bestäm därför innan hur mycket pengar du vill och kan spendera under rean.

Det är lätt att dras med och låta köpsuget ta över. Bestäm därför innan hur mycket pengar du vill och kan spendera under rean. Bestäm på förhand vad du vill köpa och kolla vad det ordinarie priset är. Om du är på jakt efter något särskilt, gör research kring prisbild, märke och modell redan innan rean börjar. Har du tur finns just det du vill ha till ett rabatterat pris när readagarna väl kommer.

Om du är på jakt efter något särskilt, gör research kring prisbild, märke och modell redan innan rean börjar. Har du tur finns just det du vill ha till ett rabatterat pris när readagarna väl kommer. Köp inte mer än vad du behöver. Reaskyltar gör att många, på grund av det låga priset, köper prylar som de faktiskt inte har användning för. Tänk på planeten och överkonsumera inte.

