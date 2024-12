Jobben skriker efter folk 2025 – lön på upp till 59 400

Den 17 december släppte Arbetsförmedlingen en rapport som gjorde gällande att flera branscher och yrken är i behov av folk 2025.

Arbetsförmedlingen: Ekonomin vänder uppåt

I tider där lågkonjunktur och inflation bitit tag om svenskarna, företagen och ekonomin i stort så spås nu en återhämtning på arbetsmarknaden, redogör Arbetsförmedlingen för.

– I vår prognos ser vi att ekonomin kommer att vända uppåt under 2025. Det innebär att ökningen av antalet arbetslösa stannar av under året och ju längre in i prognosperioden vi kommer förstärks arbetsmarknaden succesivt. Andelen arbetslösa kommer ligga kvar på en högre nivå än före lågkonjunkturen, säger Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Foto: Johan Nilsson/TT

Yrkena som behöver folk 2025

Men vilka yrken kan det då röra sig om där behovet av anställda är stort 2025? För att reda ut det har Nyheter24 pratat med Emil Persson, som redogör för att man från Arbetsförmedlingens håll bedömer att efterfrågan på arbetskraft kommer öka i en rad olika branscher under åren som kommer.

– Inom offentlig sektor finns omfattande behov i allt från personal inom vård och omsorg till socialsekreterare. I takt med att hushållens konsumtion stiger kommer också behoven av arbetskraft i konsumtionsnära sektorer att öka, säger han i en intervju med Nyheter24.

Utöver yrken inom vård och omsorg och socialsekreterare så uppger Emil Persson att ytterligare yrken är i behov av folk runt om i landet.

– Vi bedömer exempelvis att efterfrågan på såväl kockar som övriga restauranganställda väntas växa framöver. I norra Sverige sker omfattande investeringar i den gröna ekonomin, och kompetensbehoven är därför stora särskilt på högutbildad arbetskraft. Inom yrken som ingenjörer inom elektroteknik eller maskin är utsikterna särskilt goda, liksom bland civilingenjörer inom elkraft.



Foto: Lars Hedelin / TT

Men vad ska arbetssökande tänka på om de ger sig ut på arbetsmarknaden 2025?

– Utbildning är en viktig faktor på den svenska arbetsmarknaden, så för den som har möjlighet att komplettera sina färdigheter kan det underlätta i arbetssökandet, säger Persson och tillägger avslutningsvis:

– Det kan också vara en god idé att bredda sitt sökområde, både geografiskt och yrkesmässigt. Genom att leta i fler yrken och i fler delar av landet ökar sannolikheten att hitta ett nytt arbete.

Så hög är snittlönen inom yrkena

Snittlönen inom vård och omsorg för exempelvis en undersköterska ligger, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), på 29 000 kronor per månad inom kommunerna. De tio procent med högst lön inom yrket har en lön på 32 100 kronor eller mer.

Snittlönen för en socialsekreterare ligger på 38 532 kronor i månaden, uppger tidningen Vision.

Under 2023 låg genomsnittslönen för en kock på 30 700 kronor i månaden, enligt Jobbland. Det var hela 1 700 kronor mer än under 2022 då lönen i genomsnitt låg på 29 000 kronor i månaden.

Enligt Sveriges Ingenjörer ligger genomsnittslönen för en ingenjör på 57 200 kronor. De redogör även för att den genomsnittliga lönen för en civilingenjör är 59 400 kronor i månaden.

Sajten Framtid uppger att snittlönen för de som arbetar med elektroteknik har en snittlön på 42 000 kronor före skatt.

Snittlönen för de som istället arbetar inom maskin, exempelvis genom att vara maskinoperatör, ligger på 30 000 till 35 000 kronor, enligt konsultföretaget Thalamus.

