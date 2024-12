Skatteverkets varning berör 1,5 miljoner svenskar

Så mycket sparar svenskarna varje månad

Enligt statistik från jämförelsetjänsten Zmarta sparades det, under hösten 2024, i genomsnitt 3 100 kronor i månaden per privatperson. Det var då en ökning med 41 procent jämfört med under 2023.

Så fördelas det genomsnittliga sparbeloppet utifrån ålder:

21-30 år: Sparar i genomsnitt 1 698 kronor per månad

31-40 år: Sparar i genomsnitt 1 990 kronor per månad

41-50 år: Sparar i genomsnitt 2 088 kronor per månad

51-60 år: Sparar i genomsnitt 2 019 kronor per månad

61-70 år: Sparar i genomsnitt 2 551 kronor per månad

71-80 år: Sparar i genomsnitt 1 667 kronor per månad

81-90 år: Sparar i genomsnitt 1 850 kronor per månad

Källa: Zmarta