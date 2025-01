Glada nyheter för pensionärer: Betalar 3 200 mindre i skatt

2025 genomförs flera förändringar som har en direkt påverkan på mångas privatekonomi.

Regeringen har bestämt sig för att sänka en hel del kostnader, däribland flygskatten, bensinskatten och sänkt skatt för pensionärer. Men därtill väntas dessutom vissa avdrag höjas – i synnerhet jobbskatteavdraget och grundavdraget.

MISSA INTE: Brytpunkt statlig skatt 2025 – det gäller för dig



Då får man behålla mer av inkomsten

För att reda ut hur detta kan komma att speglas i plånböckerna har Nyheter24 pratat med Dan Adolphson Björck, pensionsekonom hos minPension. Han redogör för att de som gynnas av de förhöjda avdragen är landets pensionärer.



– Från januari det år man fyller 67 år sjunker skatten på både lön och pension. För de som är födda 1960 och senare sänks skatten först det år man fyller 68 år, berättar han tillägger sedan:

– Skatten sänks eftersom man får ett förhöjt grundavdrag och om det handlar om lön, men inte pension, får man även ett förstärkt jobbskatteavdrag.

LÄS MER: Nya skatteregler påverkar din pension 2025

Pensionsekonomen Dan Adolphson Björck. Foto: Pressbild minPension

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

Då betalar du 3 200 kronor mindre i skatt

Det förstärkta jobbskatteavdraget resulterar i att man helt enkelt får behålla en större del av sin inkomst jämfört med tidigare. Och enligt Adolphson Björck handlar det om mycket pengar.

– Den som är född 1959 och har en årslön på 389 000 kronor betalar ungefär 6 700 kronor i skatt per månad under 2025 medan den som är född 1958 eller tidigare med samma årslön betalar ungefär 3 500 kronor i skatt per månad. Var man bor spelar viss roll också eftersom det finns skillnader i kommunalskatt.

De som alltså är födda 1958 eller tidigare skattar således endast åtta procent, om arbetsinkomsten är 389 000 kronor – hela 3 200 kronor mindre än de som är födda 1959 och har en arbetsinkomst på 389 000 kronor.

LÄS MER: Så slipper du skattesmäll på din pension 2025

"Skatten är en viktig fråga"

Vad anser egentligen pensionsekonomen om hur det kommer påverka de pensionärer som fortsätter vara yrkesverksamma?

Dan Adolphson Björck redogör för att när skatteskillnader infördes var många omedvetna om det och att det då inte handlade om lika stora belopp. Men i dag finns det en helt annan kunskap och summorna har blivit allt större.

– Sannolikt finns det många som anpassar sina arbets- och pensionsinkomster efter dessa skatteeffekter även om det inte är alla förunnat. För många jobbonärer, som just kombinerar både arbets- och pensionsinkomster, är skatten en viktig fråga. Det finns också en liten grupp som vill pausa sin pension eftersom senare uttag ger lägre skatt. Arbetskraftsdeltagandet bland äldre ökar. Fler känner att de har mer att ge och man märker också att det gör skillnad i plånboken att jobba lite extra, avslutar han med att säga till Nyheter24.

MISSA INTE: Så maxar du pensionen 2025



MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu