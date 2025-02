Smällen mot svenska hushåll – räkningen blir dubbelt så dyr

Vintern har än så länge varit förhållandevis mild över stora delar av landet. Men snart väntas den första rejäla köldknäppen dra in över Skandinavien och det har talats om temperaturer på närmare -30 grader under sportlovsveckorna.

Om iskylan når Sverige så väntas det drabba svenska hushåll då elförbrukningen och elpriserna skjuter i höjden, det redogör elbolaget Bixia för.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Då blir räkningen dubbelt så dyr

I ett pressmeddelande uppger de att systempriset väntas bli runt en krona per kWh i snitt under den närmaste veckan på sina håll. Detta kan bidra till att det på vissa håll kan bli upp emot dubbla elpriser.

Det är i södra Sverige som Bixia uppger att priserna tillfälligt kan stiga upp till fem kronor per kWh, jämfört med de genomsnittliga priserna som varit mellan 30 till 50 öre per kWh under vintern.

– Köldknäppen gör att elförbrukningen skjuter i höjden, vilket driver upp elpriset till de högsta nivåerna på ett år. Dåligt med vind, vilket ger låg vindkraftsproduktion både i Norden och Tyskland, bidrar också till prisökningen, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia i pressmeddelandet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Då vänder det igen

I slutet av vecka åtta beräknar deras prognos att temperaturen lär sjunka igen.

Men innan dess väntas högst elpris drabba boende i södra Sverige, vilket även påverkas av att höga tyska elpriser spiller över på elprisområde SE4.

”Dygnssnittet väntas ligga på 2 kronor per kWh under fredag och måndag. Även under helgen blir elpriserna ovanligt höga, men dämpas av en lägre förbrukning”, skriver de i sitt pressmeddelande.

Då är elen som dyrast

Det kommer vara mellan klockan sju och tio på förmiddagarna och fem och åtta på kvällarna som pristopparna väntas nås.

– El har varit nästan gratis, runt 15 öre per kWh, i norra Sverige de senaste åtta månaderna. Den inkommande kylan kan höja priset något, men det stora vattenkraftsöverskottet håller fortfarande priserna på betydligt lägre nivåer jämfört med södra Sverige, säger Johan Sigvardsson.

