900 000 svenska hushåll drabbas av höjd avgift

Vattenfall presenterar ett resultat efter skatt på 33,4 miljarder kronor under helåret 2024. Det är en ökning med 23 miljarder kronor och detta trots att resultatet under fjärde kvartalet förra året landade på 5,1 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 2023 års resultat på 5,7 miljarder kronor under samma period.

– Det känns naturligtvis bra. Höjningen återspeglar att Vattenfall trots en utmanande marknad med kraftigt fallande elpriser under 2024 kunde redovisa ett bra resultat och har en stark balansräkning, säger Anna Borg, vd på företaget, till Dagens Industri.

LÄS MER: Lägre elpriser pressar Vattenfalls vinst

Anna Borg, vd för Vattenfall. Foto: Claudio Bresciani/TT

LÄS MER: Eljättens miss – så kan det drabba dig

I Vattenfalls årsrapport framgår också att bolaget föreslår en utdelning på sju miljarder kronor till statskassan – med andra ord tre miljarder kronor mer än fjolåret.

Vattenfall höjer elnätsavgiften

I bokslutsrapporten uppger samtidigt det statliga bolaget att man, den 1 januari 2025, höjde elnätsavgifterna med drygt 15 procent för cirka 900 000 lokalnätskunder i landet.

Enligt tidningen Realtid innebär höjningen att villaägare med elvärme kommer att betala omkring 160 kronor mer per månad eller 1 920 kronor mer per år. En lägenhetskund betalar 30 kronor mer per månad.

MISSA INTE: Gör du detta? Vanan kan göra elräkningen onödigt dyr



Foto: Janerik Henriksson/TT

LÄS MER: Dolda eltjuven i hemmet – drar fyra gånger mer än kylen



– Jag har full förståelse för att kunder inte vill ha höjda avgifter. Men höjningen beror på att vi måste satsa stort på att modernisera och bygga ut våra elnät. Bara de kommande fem åren investerar vi 41 miljarder kronor, säger Anna Borg om höjningen i en intervju med Dagens Industri.

MISSA INTE: Elbolaget har fått hundratals klagomål – toppar svarta listan

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu