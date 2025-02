Skatteverket delar viktigt meddelande till dig inför lördag

Titt som tätt riktar sig myndigheten till svenska folket för att upplysa, informera eller rent av varna för de ökade bedrägerierna som tagit fart de senaste åren. Inte allt för sällan utnyttjar bedragaren företag och myndigheters namn i hopp om att vinna potentiella offers förtroende och på så sätt öka chansen att kunna roffa åt sig så mycket pengar som möjligt.



Skatteverkets bedrägerivarning: "Var försiktig"

I början av 2025 riktade de sig till allmänheten och uppmanade till försiktighet. Orsaken? Personnummer och andra identifikationshandlingar hade i större utsträckning hamnat i fel händer.

”Var försiktig med ditt personnummer och vem du lämnar ut det till! När någon obehörig använder ditt personnummer eller liknande uppgifter, för att till exempel beställa varor eller ta lån i ditt namn, gör den sig skyldig till brott. Brottet kallas för identitetsstöld, även kallat id-kapning eller identitetsintrång”, skrev de då i ett inlägg på Facebook.

Inför den stundande helgen har nu Skatteverket ännu en gång gått ut med information riktad till den svenska allmänheten. Om du försöker ta dig in på någon av myndighetens e-tjänster under lördagen så kanske du kommer in på hemsidan.



Skatteverket: Störningar kan förekomma

Inför att den stundande deklarationen hägrar är det allt fler som använder sig av Skatteverkets digitala tjänster. Men under lördagen den 22 februari kan man stöta på problem.

På den egna hemsidan skriver Skatteverket följande, i en informationstext:

”Lördag 22 februari kan störningar och avbrott förekomma på Skatteverkets e-tjänster på grund av underhållsarbete”.

Foto: Skärmavbild Skatteverket.se

Skatteverket flaggade för avbrott en vecka tidigare

Det är faktiskt inte den första gången den senaste tiden som myndigheten flaggar för eventuella störningar.

Inför lördagen den 15 februari skrev de också att störningar och sammanhängande avbrott kunde förekomma på grund av just underhåll.

