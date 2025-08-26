Nyheter24
Lägenhetens pris steg 2,6 miljoner – på ett par timmar

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 09:30
Prospekt och skylt.
Det råder högt tryck på bostadsmarknaden. Och högre kan det bli. Foto: Lisa Hallgren/SVD/TT & Tomas Oneborg/SvD/TT

Efter sommarens lugna period väntas nu bostadsmarknaden ta fart igen. På bara ett par timmar steg en lägenhet på Södermalm i Stockholm med miljontals kronor – ett fåtal timmar efter visning.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Efter en trög tid på bostadsmarknaden verkar vinden vända. 

2026 kan dessutom flera förändringar vara på gång som är till gagn för förstagångsköpare och de som ska in på bostadsmarknaden. Anledningen är att regeringen lagt fram ett förslag om att reformera de nuvarande lånereglerna. 

Förslaget innefattar lättade amorteringskrav och höjt bolånetaket, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

LÄS MER: De riskerar 15 000 i böter – på grund av sin bostad

Högt tryck på visningarna – många på jakt efter bostad

Efter en förhållandevis trög sommar verkar nu vinden ha vänt och allt fler går på visning, budar och köper igen.

Aftonbladet rapporterar att söndagen var årets största visningsdag. Och under en visning av en trea på Södermalm i Stockholm väntades över 100 sällskap komma.

De två sista helgerna i augusti brukar benämnas som de största visningshelgerna under året. Anledningen är att trycket oftast är högst efter sommarens lugna period.

LÄS MER: Ingen ville köpa ödehuset – nu är det värt miljoner

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
På Bellmansgatan på Södermalm i Stockholm visades en trea på 83 kvadratmeter. Utgångspriset var knappa nio miljoner kronor. 

– Totalt blev det 96 sällskap på visningen. Vi har fem budgivare och det högsta budet just nu är 11,6 miljoner, redogjorde ansvarig mäklare för i en intervju med Aftonbladet.

Med andra ord steg priset på bostaden med hela 2,6 miljoner – på ett fåtal timmar.

– Trots en utmanande marknad går den här typen av lägenheter väldigt bra. Det handlar om storleken, om byggåret och att just den här är orörd. Kakelugn och stuckatur finns kvar till exempel, sa mäklaren som inte var direkt förvånad över det stora trycket och många buden.

LÄS MER: Varning inför pensionen: De kan tvingas jobba nio år längre

Kommentarer

