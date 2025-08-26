Nyheter24
Nyheter /Motor

Bilförare riskerar skyhöga böter – om de inte gör detta

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 13:45
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Anders Wiklund/TT

Bilförare måste omedelbart kontakta 112 om de är med om detta – annars riskerar man skyhöga böter.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Motor, Böter, Viltolycka

Enligt Polismyndigheten är det förarens ansvar att genast ta kontakt med polisen om man krockat med ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Även vid en krock med en ren ska man ta kontakt med polisen, även om renar inte räknas som vilt. 

Risk för böter – om man inte kontaktar 112 vid viltolycka

Att inte kontakta polisen vid en viltolycka är straffbart och klassas som ett brott enligt jaktförordningen, vilket kan ge böter. Detta gäller även om djuret inte är skadat eller synligt längre, skriver Polismyndigheten på sin hemsida. 

Vid en viltolycka ska man bara beredd på att uppge både sina person- och fordonsuppgifter, var olyckan skedde och vilket typ av djur som är inblandat. 

25-årig bilförare riskerar böter på 21 000 kronor

I somras krockade en man från Alvesta med ett vildsvin i Grimslöv, men anmälde inte olyckan. Nu riskerar den 25-årige bilföraren böter på 21 000 kronor, rapporterar P4 Kronoberg

Enligt åklagaren har mannen begått gärningen med uppsåt eller grov oaktsamhet. Målet kan avgöras utan att hamna i rätten, och åklagarens förslag är då att mannen ska betala 21 000 kronor i böter eftersom han inte kontaktade polisen vid olyckan.

