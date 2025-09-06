Stor skillnad på hem- och villaförsäkring – det måste du ha

Bor du i hus? Glöm då inte vilken, eller vilka, försäkringar du och familjen behöver för att vara skyddade om olyckan är framme.

När man flyttar hemifrån är bland det första man behöver göra att skaffa en hemförsäkring. Köper man sedan ett hus kan en villaförsäkring vara att föredra.

Stor skillnad på hem- och villaförsäkring

Vad skiljer egentligen en hemförsäkring och en villaförsäkring åt?

Samtidigt som många säkerligen tror att en hemförsäkring täcker allt, vilket den inte gör, så kan i viss utsträckning motsatsen sägas om en villaförsäkring.

Annons

Har ett oväder, en brand eller ett inbrott orsakat förluster på hundratusentals kronor? Då är villaförsäkringen en del av tryggheten du säkert vill känna, rapporterar jämförelsesajten Compricer.

Medan en hemförsäkring skyddar dig, din familj och dina saker, täcker den även lösöre så som möbler, elektronik och kläder. En hemförsäkring kan också innefatta ansvarsskydd, rättsskydd och reseskydd.

En villaförsäkring å andra sidan omfattar byggnaden, det vill säga ditt hus. Det är inte ovanligt att även garage, förråd eller småhus på tomten också innefattas av försäkringen.

Drabbats av dyr vattenskada? Viktigt att ha båda försäkringar

Annons

Compricer rapporterar på den egna hemsidan att när du kombinerar villaförsäkringen med hemförsäkringen, då är du, din familj, era saker och ditt hem skyddat.

De passar även på att ge ett exempel på när en villaförsäkring är fördelaktig att ha:

Låt säga att du drabbas av en vattenskada och kostnaden överstiger 100 000 kronor. Eller om huset brinner ner, då kan kostnaden bli flera miljoner. För att du och huset ska vara skyddat behövs alltid både hem- och villaförsäkring då den ena kompletterar den andra.

Detta ingår i en villaförsäkring:

Brandskador.

Vattenskador.

Naturskador, så som storm, översvämning etc.

Inbrott och/eller skadegörelse.

Ansvarsskydd om någon skadas på din tomt och du därför hålls ansvarig.