Råkar du ofta ut för strömavbrott? Eller har du nyligen varit utsatt för ett långvarigt strömavbrott? Du har, enligt lag rätt till ersättning. Och den kan bli rätt så saftig, det slår ekonomen Christina Sahlberg fast i en intervju med Nyheter24.

Vintern närmar sig med stormsteg och då skruvar de allra flesta upp värmen på elementen hemma i stugorna. Andra ser istället till att kaminen ständigt är tänd.

Liksom kylan är synonym med årets kalla månader är det också vanligare att strömavbrott sker. När elförbrukningen ökar och vädret kan bli ostabilare kan oturen vara framme och strömmen ”gå”.

Visste du om att du, vid strömavbrott, kan ha rätt till ersättning? Det har du, enligt Energimarknadsinspektionen.

MISSA INTE: 365 000 fastighetsägare måste göra detta till den 3 november



Du kan få en rejäl slant i kompensation efter strömavbrottet

Compricers sparekonom Christina Sahlberg redogör i ett pressmeddelande på jämförelsesajtens hemsida att du, vid ett oplanerat strömavbrott i minst 12 timmar i sträck har rätt till ersättning från elnätsföretaget.

Annons

Ersättningsnivån du kan ha rätt till är följande:

12 till 24 timmar avbrott ger minst 12,5 procent av din årliga nätkostnad, dock aldrig mindre än 1 200 kronor.

24 till 48 timmar avbrott ger omkring 37,5 procent av din årliga nätkostnad, men aldrig mindre än 2 400 kronor.

”Ju längre avbrottet pågår, desto större ersättning upp till max 300 procent av din årliga nätkostnad. Beloppet ska automatiskt dras av på din nästa nätfaktura, du behöver alltså normalt inte anmäla något”, skriver Sahlberg på hemsidan.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kompensation gäller samtliga elkunder

För att reda ut vad som gäller kring rätten till ersättning har Nyheter24 hör av sig till Compricers ekonom, Christina Sahlberg.

Annons

I ett mejl skriver hon att rätten till ersättning vid elavbrott regleras i ellagen och gäller samtliga kunder, oavsett om man har ett rörligt eller bundet avtal för elhandeln.

”Det viktigaste är att skilja på elnätsföretaget och elhandelsbolaget”, skriver hon.

Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer. Foto: Jessica Gow / TT

Fyra scenarier – du kan få mer kompensation än du tror

Hon redogör dessutom att det kan finnas chans till att få mer i ersättning än vad som tidigare redovisats.

Annons

”I vissa situationer kan du ha rätt till ytterligare kompensation utöver den vanliga avbrottsersättningen”.

Hon listar fyra scenarier:

1. Lagstadgad avbrottsersättning

”Gäller vid avbrott som varar längre än 12 timmar. Ersättningen ökar stegvis beroende på hur länge avbrottet pågår, upp till 300 procent av din årliga nätavgift. Det finns dock ett tak: max cirka 2 000 procent av prisbasbeloppet”, skriver Sahlberg.

2. Skadestånd

”Om avbrottet orsakar ekonomisk skada, till exempel förstörd mat i frysen, förlorad produktion för företag eller skadad utrustning, kan du ha rätt till skadestånd. Skadeståndet måste du själv begära och kunna styrka med kvitton, bilder eller annan dokumentation”.

3. Frivillig extra kompensation

”Vissa elnätsbolag väljer att betala ut extra ersättning vid särskilt omfattande avbrott eller krissituationer. Detta är helt frivilligt och inget bolagen är skyldiga till enligt lag”, redogör hon för.

4. Ersättning vid särskilda omständigheter