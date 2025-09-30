Den 1 januari 2026 sjösätts budgeten som regeringen nyligen presenterade. Många seniorer jublade men förändringarna, som innefattar skattelättnader på pension, uppges kunna utebli för tusentals. Nyheter24 har benat ut hur det faktiskt ligger till.

När regeringen för någon vecka sedan presenterade budgeten för 2026 var det många som ansåg att barnfamiljerna blev de verkliga vinnarna. Regeringen har valt att gå på arbetslinjen och ”premiera” de som jobbar och betalar skatt.

Ekonomen Frida Bratt redogjorde dagarna efteråt att regeringen bland annat vill inför ett bidragstak vilket skulle påverka de som inte har anställning.

Det finns ytterligare en grupp som förlorar på budgetens innehåll, det menade privatekonomen Arturo Arques. Nämligen ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

– Förlorarna är stora bidragsberoende barnfamiljer, sa han till Nyheter24.

Samtidigt jublade många seniorer över att skattelättnader är på väg. Eller?

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Senioren: 100 000 pensionärer kan missa skattelättnaden

Tidningen Senioren rapporterade för ett tag sedan om att var fjärde pensionär i Sverige kan komma att bli utan den skattesänkningen på pensionen som regeringen vill införa. En annan detalj är att skattesänkningarna endast avser de som fyllt 67 år. Det motsvarar omkring 100 000 personer.

Orsaken är, enligt en analys gjord av SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna, att gränsen för inkomst för att ta del av regeringens föreslagna skattelättnad går vid 192 000 kronor om året. Fördelat på årets tolv månader motsvarar det 16 000 kronor i månaden. Och det är här den stora fallgropen finns, enligt deras kalkyl. Många pensionärer hamnar nämligen under inkomstnivån.

Nyheter24 har hört av sig till Pensionsmyndigheten för att höra hur deras syn är på analysen. Myndighetens pensionsexpert Monica Zettervall skriver i ett mejl att man från deras håll inte tittat på analysen, och hänvisar istället till regeringens pressmeddelande i vilket det framgår att:

”Sänkt skatt på arbete och pension genom att jobbskatteavdraget och förhöjda grundavdraget stärks. Förslagen föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2026”.

Monica Zettervall, pensionsexpert hos Pensionsmyndigheten. Foto: Pressbild Pensionsmyndigheten

"En del individer får en oförändrad inkomst"

Zettervall redogör även för en tabell i vilken man kan se olika effekter på olika inkomstnivåer.

”Tabellen jämför en individ som har samma inkomst. Med indexeringar (omräkningar) som sker vid årsskiftet kan det bli så att en del individer får en oförändrad inkomst. De flesta får dock oftast en högre pension vid årsskiftet vilket innebär att det ofta blir en högre inkomst på totalen”, skriver hon i ett mejl till Nyheter24.

Pensionärernas skattelättnad varierar

Tabellen visar att de med en pensionsinkomst på 8 333 kronor får en minskad skattekostnad med åtta kronor – så länge man är en pensionär över 66 år mellan 2025 och 2026.

Baserat på samma villkor fast för de med en inkomst på 16 667 kronor minskar skatten med 21 kronor.

För de med en pensionsinkomst på 25 000 kronor blir det istället 164 kronor. Inklusive både effekten av indexeringar och det förhöjda grundavdraget.

