Larm om tjänstepensionen: Du kan utsättas för stora risker

Finansinspektionen har inlett en granskning mot tjänstepensionsmarknaden. Anledningen är att man misstänker att det kan finnas risker för dig som privatperson.

I ett pressmeddelande som publicerats på myndighetens hemsida rapporterar nu Finansinspektionen om att de granskar risker som kan uppstå med flytt på tjänstepensionsmarknaden. En fördjupad analys vars syfte är att redovisa en djupare förståelse för vilka risker som flytt en av kollektivavtalad tjänstepension kan medföra. För att genomföra den menar myndigheten att man kommer stämma träff med de fyra storbankernas försäkringsföretag. Flytt av tjänstepensionen som innebär byte av förvaltningsform från en traditionell försäkring till fondförsäkring kommer då vara i fokus.

Överhängande risker med att flytta tjänstepensionen

Finansinspektionen, FI, redogör för hur man vill kartlägga i vilken utsträckning flytten av tjänstepensionen kombineras med diverse rabatter på finansiella tjänster, exempelvis bolån. De menar nämligen att det kommer genomföras flera enkätundersökningar hos både liv- och tjänstepensionsföretag. Detta för att se över hur företagen tar hänsyn till konsumenternas behov vid byte av tjänstepensionsform.

– Antalet flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension har ökat. Det finns en risk att det växande antal flyttar av tjänstepension skapar incitament för finansiella företag, rådgivare och andra att rekommendera kunder att flytta av andra skäl än att den försäkrade ska få en bättre pensionslösning, som bäst möter den försäkrades behov. Om så är fallet är det givetvis allvarligt. Därför är det angeläget att göra en närmare granskning av de här flyttarna, säger Daniel Lundin, enhetschef på Försäkringstillsyn, i pressmeddelandet.

FI: Risker med att företag erbjuder rabatter om du flyttar pensionen

En annan risk FI upptäckt i och med flytt av tjänstepension är erbjudanden som ges vid flytt av tjänstepensionen. Många blir lockade med erbjudanden om rabatt på bolånet om man flyttar pensionen. Myndigheten menar att det väcker frågor om rimlighet och hur konsumenten hanterar det.