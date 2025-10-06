Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Pension

Larm om tjänstepensionen: Du kan utsättas för stora risker

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 12:01
Pensionär, tårta och pengar.
Finansinspektionen rapporterar att de nu genomför granskningar med riskerna man utsätts för när man flyttar tjänstepensionen. Granskningen avser tjänstepensiosmarkanden, redogör myndigheten. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT, Martina Holmberg/TT & Fredrik Sandberg/TT

Finansinspektionen har inlett en granskning mot tjänstepensionsmarknaden. Anledningen är att man misstänker att det kan finnas risker för dig som privatperson.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Pension, Ekonomi, Finansinspektionen

I ett pressmeddelande som publicerats på myndighetens hemsida rapporterar nu Finansinspektionen om att de granskar risker som kan uppstå med flytt på tjänstepensionsmarknaden. En fördjupad analys vars syfte är att redovisa en djupare förståelse för vilka risker som flytt en av kollektivavtalad tjänstepension kan medföra. För att genomföra den menar myndigheten att man kommer stämma träff med de fyra storbankernas försäkringsföretag. Flytt av tjänstepensionen som innebär byte av förvaltningsform från en traditionell försäkring till fondförsäkring kommer då vara i fokus.

MISSA INTE: Ny varning för nätfiske: Så vill bedragaren lura dig

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

LÄS MER: Så kan du höja tjänstepensionen – kan röra sig om 350 000

Överhängande risker med att flytta tjänstepensionen

Finansinspektionen, FI, redogör för hur man vill kartlägga i vilken utsträckning flytten av tjänstepensionen kombineras med diverse rabatter på finansiella tjänster, exempelvis bolån. De menar nämligen att det kommer genomföras flera enkätundersökningar hos både liv- och tjänstepensionsföretag. Detta för att se över hur företagen tar hänsyn till konsumenternas behov vid byte av tjänstepensionsform. 

Annons

– Antalet flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension har ökat. Det finns en risk att det växande antal flyttar av tjänstepension skapar incitament för finansiella företag, rådgivare och andra att rekommendera kunder att flytta av andra skäl än att den försäkrade ska få en bättre pensionslösning, som bäst möter den försäkrades behov. Om så är fallet är det givetvis allvarligt. Därför är det angeläget att göra en närmare granskning av de här flyttarna, säger Daniel Lundin, enhetschef på Försäkringstillsyn, i pressmeddelandet. 

MISSA INTE: Varning: Sänkt matmoms kan orsaka ”hål” i Sveriges ekonomi

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

FI: Risker med att företag erbjuder rabatter om du flyttar pensionen

En annan risk FI upptäckt i och med flytt av tjänstepension är erbjudanden som ges vid flytt av tjänstepensionen. Många blir lockade med erbjudanden om rabatt på bolånet om man flyttar pensionen. Myndigheten menar att det väcker frågor om rimlighet och hur konsumenten hanterar det.

– Tjänstepensionen är ofta av stor betydelse för individens ekonomiska trygghet. Därför är det viktigt att en flytt bara genomförs om den leder till att den försäkrade får en bättre pensionslösning. Kortsiktiga förmåner och rabatter kopplade till andra finansiella tjänster ska inte styra valet av tjänstepensionslösning, säger Daniel Lundin i pressmeddelandet.

LÄS MER: När ska du bli pensionär? Det säger prognosen

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:01
Nyheter
/ Privatekonomi

Larm om tjänstepensionen: Du kan utsättas för stora risker

Idag
07:59
Nyheter
/ Privatekonomi

Ny varning för nätfiske: Så vill bedragaren lura dig

Idag
05:31
Nyheter
/ Privatekonomi

Föräldraledig 2025: Du kan få 30 600 i månaden

Igår
12:29
Nyheter
/ Privatekonomi

Hyran har rusat på tre år – här är kostar det mest just nu

Igår
06:32
Nyheter
/ Privatekonomi

Du kan få en räntesmäll – gäller endast detta lån

Lördag
16:58
Nyheter
/ Privatekonomi

När ska du bli pensionär? Det säger prognosen

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons