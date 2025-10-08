Har du kollektivavtal på jobbet? Då kan du pusta ut eftersom det bidrar till en tryggare pension i framtiden. Men skulle du sakna den viktiga detaljen, då kan du gå miste om tusenlappar som pensionär.

Jobbar du på en arbetsplats där du erbjuds tjänstepension? Bra, fördelarna är nämligen flera. Bland annat att de med låga nivåer för lön och annan ersättning, exempelvis OB och semester, ges tydliga regler. Du får dessutom ta del av en ytterst viktig och central del av pensionen när du väl slutar jobba i framtiden. Således höjs den totala pensionen av att du har tjänstepension. Finns det några nackdelar då? Om några går det säga att tjänstepensionen i viss mån kan bidra till att den individanpassade lönesättningen upplevs som segare och ofta följer en ”lönetrappa” istället.

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

De får 1 800 kronor avsatt i tjänstepension – varje månad

Dock är tjänstepensionen en ytterst viktig del för svenskarna och deras framtida pension. Pensionsmyndigheten uppmanar på sin hemsida dig att höra efter hos din arbetsgivare om det finns möjlighet till tjänstepension eller att ett separat sparande sätts upp till din pension, utifall att du saknar tjänstepension i dagsläget.

Myndighetens kalkylator, som återfinns på hemsidan, redogör hur mycket som betalas in till din tjänstepension baserat på månadslönen.

Lön på 25 000 kronor? 1 125 kronor betalas in i i tjänstepension per månad

Lön på 30 000 kronor? 1 350 kronor betalas in i i tjänstepension per månad

Lön på 35 000 kronor? 1 575 kronor betalas in i i tjänstepension per månad

Lön på 40 000 kronor? 1 800 kronor betalas in i i tjänstepension per månad

Foto: Henrik Montgomery/TT

Hur vanligt är det att sakna tjänstepension?

För Nyheter24 redogör Dan Adolphson Björck, pensionsekonom hos minpension.se för hur en utebliven tjänstepension kan komma att påverka dig och din framtida pension. Han redogör för att ungefär nio av tio svenskar omfattas av tjänstepension genom kollektivavtal. Men den person som inte gör det, då uppmanas du kolla huruvida arbetsgivaren har möjlighet att teckna en individuell tjänstepension. Dock råder det avtalsfrihet i Sverige, redogör Adolphson Björck för. Det innebär att om man inte har något avtal är arbetsgivaren inte heller skyldig till att skapa ett och betala tjänstepension.

– På företag med mindre än färre än 50 anställda är det mer sannolikt att man inte får tjänstepension. Och som egenföretagare ansvarar man själv för att spara motsvarande belopp som de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Lyckligtvis är det få som jobbar ett helt yrkesliv utan att omfattas av tjänstepension överhuvudtaget. Bland användarna på minPension är det fyra procent som saknar tjänstepension och för de över 60 år enbart två procent, och tillägger:

– Det är fortfarande ganska vanligt att sakna tjänstepension i unga år för att man inte har åldern inne ännu. Och i privat sektor upphör inbetalningarna till tjänstepensionen oftast efter 65 eller 66 år så det är inte säkert att de sista yrkesåren ger tjänstepension.

Dan Adolphson Björck. Foto: Pressbild

Så mycket går du miste om utan tjänstepension – riskerar du mest?

Är du en av dem som saknar tjänstepension? Då kan du gå miste om en stor del av den totala pensionen, uppger ekonomen Adolphson Björck. I genomsnitt står nämligen tjänstepensionen för ungefär en fjärdedel av pensionen. Visserligen finns det variationer beroende på lön, avtal och ålder. Men att stå utan en tjänstepension är varken fördelaktigt eller lönsamt.