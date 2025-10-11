Boosta pensionen i sista minuten – kan skilja 2 500 kronor

Hägrar pensionen? Då bör du höra till pensionsekonomen Staffans Ströms "sista minuten"-tips.

– Innan du säger hej då till chefen och kollegorna tycker jag att du ska fundera på vad som är viktigt för dig, säger han till Nyheter24.

Årligen går tusentals svenskar i pension. Och de som går från att ha en månadslön till att istället få pension varje månad kan också bära med sig att pensionen räknas om varje år. Det sker automatiskt mot diverse olika index som speglar pris och löneutveckling i samhället. Den allmänna pensionen består av både inkomstpension, tilläggspension och garantipension. De två förstnämnda ökade med fyra procent inför 2025 just på grund av omräkningen. Nästa gång omräkningen sker, då avseende år 2026, är i december2025, rapporterar Pensionsmyndigheten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Boosta pensionen: Det kan skilja 2 500 kronor per månad

Du som närmar dig pensionen kanske har tagit del av pensionsprognosen som indikerar hur mycket du kommer få ut varje månad som pensionär. I vissa fall kanske det rent av är oroande läsning. Tur är väl då att du kan ta till diverse åtgärder för att förbättra framtidens pensionsutbetalningar. Du som närmar dig pensionen och oroar dig över de låga belopp som hägrar kan göra skillnad även i sista stund, det uppger Alectas pensionsekonom Staffan Ström i en intervju med Nyheter24.

Annons

– Grattis! Snart börjar en ny, friare period av ditt liv. Men innan du säger hej då till chefen och kollegorna tycker jag att du ska fundera på vad som är viktigt för dig framöver. Om du vill få upp pensionen är ett av de kraftfullaste sätten att jobba lite till. För en medelinkomsttagare brukar ett extra års arbete plussa på pensionen med mellan 1 500 och 2 500 kronor i månaden, varenda månad resten av livet.

LÄS MER: Därför måste du ha tjänstepension 2025



Staffan Ström arbetar som pensionsekonom hos tjänstepensionsbolaget Alecta. Foto: Pressbild

Frihet eller högre pension: Vad väljer du?

Om du istället har svårt att göra valet mellan frihet och högre pension, så behöver det inte innebära ”antingen/eller”, uppger han.

Annons

– Allt fler väljer att gå ner i tid de sista åren och bli jobbonär, det vill säga ha inkomster från både jobb och pension samtidigt. Många som valt den vägen säger att det är den perfekta mellanvägen: långhelg varje helg året om samtidigt som man har kollegorna och en del av lönen kvar.

Om pensionen närmar sig och du vill ta till ”sista minuten”-aktioner för att stävja en tunn plånbok, finns andra saker du bör fundera på.

– Fundera också på om du vill maxa din egen pension eller om du vill ge din närmaste familj lite extra ekonomisk trygghet. Då tänker jag på de efterlevandeskydd som du kan välja till, eller ta bort, i din tjänstepension. Om du väljer att ha efterlevandeskydd betyder det att dina närmaste ärver dina pensionspengar när du dör. Men det innebär samtidigt att din egen pension blir lägre eftersom du då går miste om arvsvinster från andra pensionssparare. Och det kan handla om ganska mycket pengar, 10 till 15 procent lägre pension kan det bli om du har kvar efterlevandeskyddet.

Glöm inte att pensionen alltid växer om du väntar

Du bör med fördel också fundera på under hur lång tid du vill få pensionsutbetalningar. Pensionen växer för varje månad du väntar med att ta ut den, så finns dessutom möjligheten för dig att vänta med att plocka ut hela eller delar av den, desto mer tjänar du på det i längden.

Annons

– Du kan till exempel kolla upp möjligheter att gå ner på deltid eller att byta arbetsuppgifter, säger Ström.

Ekonomens tips inför att du går i pension: "Tänk dig noga för"

Den allmänna pensionen är som bekant livslång, men där det skiljer är i tjänstepensionen som antingen betalas ut så länge du lever eller med ett större belopp under kortare tid.