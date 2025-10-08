Många äldre har svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots det sitter en del på stora tillgångar. Det går faktiskt få loss mer pengar från exempelvis bostaden, utan att behöva sälja den.

Att bli äldre har sina för- och nackdelar, inte minst när det kommer till tjockleken på plånboken. Vissa har efter ett långt arbetsliv jobbat ihop till en saftig pension. Men det är inte ovanligt att de som går från ett aktivt yrkesliv till ett liv som pensionär märker en stor omställning till det negativa när ekonomin minskar som pensionär. Den ekonomiska standarden har sjunkit i Sverige, inte minst i kölvattnet av pandemi och inflation. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är Sveriges äldre inget undantag. 2023 sjönk den ekonomiska standarden med 0,4 procentenheter till 13,2 procent – den lägsta andelen sedan 2008, enligt myndigheten. Och med termen ”låg ekonomisk standard” avses belopp som är lägre än 60 procent av medianvärdet för hela befolkningen. De över 64 år hade en andel motsvarande 10,2 procent som ansågs leva under den ekonomiska standarden.

Är du pensionär och i behov av pengar?

Hur kan man då göra som äldre i händelse av att man är i behov av pengar, men inte har möjlighet att ta något nytt lån eller möjlighet att utöka ett befintligt? Tidningen Aftonbladet rapporterar om möjliga scenarier för dig som äldre. De uppger nämligen att tiotusentals fattigpensionärer sitter på tillgångar värda miljontals kronor i sina bostäder. Du som är en av dem, och har ont om pengar men samtidigt inte har råd att flytta, har olika alternativ framför dig.

Därför drar sig pensionären från att sälja bostaden

Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, rapporterar om hur den som exempelvis köpte en villa 1995 för 700 000 kronor, och som säljer den 2025 för 3,3 miljoner kronor gör en reavinst på 2,6 miljoner. Av den summan ska 22 procent beskattas, vilket motsvarar 572 000 kronor.

– Men det handlar inte bara om pengar. Ett boende är någonting som man ofta har väldigt starka känslomässiga band till. Många vill helt enkelt inte lämna den plats de har gjort till sitt hem sedan många år, säger hon.

Moa Langemark, Finansinspektionens konsumentskyddsekonom. Foto: Linus Sundahl-Djerf SVD / TT

Att flytta till en hyresbostad där snittrumman för en trerummare om 70 kvadratmeter ligger på 8 200 kronor i månaden, är inte alltid ett alternativ. Det är inte ovanligt att hyresvärdar kräver en lägsta inkomstnivå motsvarande två till tre gånger månadshyran. Något som stänger dörren för många äldre med låga pensioner.

– Skatten är en annan anledning till att många äldre kanske drar sig för att sälja. De vill helt enkelt inte skatta bort en så stor del av reavinsten.

Tre alternativ: Så får du loss pengar utan att sälja bostaden som pensionär

Men att bo kvar i en villa värd miljoner kostar ju också pengar. Så hur gör man? Med hjälp av Langemark redogör Aftonbladet för tre alternativ du som pensionär kan titta mot om du inte vill sälja men behöver pengar.

1. Du kan låna med en medfinansiär, exempelvis barn.

Dock betonar Langemark att du och medfinansiären ska vara högst medvetna om att den personen också omfattas av betalningsansvar om problem uppstår. Dokumentera noga alla åtgärder och redogör i testamentet vad som gäller, uppmanar hon till.

2. Du kan söka en kapitalfrigöringskredit

Det är ett lån med bostaden som säkerhet men där räntekostnaderna betalas när lånet väl ska lösas, bostaden säljs eller när låntagaren dör. Således går det att få loss pengar ur bostaden och samtidigt bo kvar, men nackdelen är att räntan blir rejält mycket högre än för det vanliga bolånet.

– Det är en väldigt dyr produkt. Men om man inte tycker att det är viktigt att det ska finnas mycket pengar kvar när man lämnar jordelivet kanske det saknar betydelse, säger Moa Langemark till tidningen.

3. Det tredje alternativet är att hyra ut villan, helt eller delvis.

Du beskattar intäkten som kapitalinkomst efter att du gjort avdrag på schablonbeloppet om 40 000 kronor och ett rörligt belopp om 20 procent av hyresintäkten.