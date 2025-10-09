Så påverkas din plånbok av inflationen 2026

Efter flera år med skenande priser och höga räntor börjar svenskarnas ekonomi sakta men säkert återhämta sig. Med en stabil ränta och lägre inflation riktade mot hushållen kan 2026 bli året då det faktiskt blir mer kvar i plånboken, om prognoserna håller.

Efter flera år av ekonomisk press med höga räntor och stigande priser börjar vinden långsamt vända. Inflationen har börjat krypa nedåt, och hushållens framtidstro är på väg tillbaka. Även om mycket ännu är osäkert, finns det tecken som pekar på ljusare tider för din privatekonomi.

Nyheter24 har pratat med en expert inom området, som benar ut hur dagens prognoser i Sverige kommer att påverka dig. Vad gäller egentligen?

Lägre inflation och stabil ränta kan ge hushåll mer utrymme

Efter en räntesänkning från Riksbanken tidigare i år har styrräntan stabiliserats. Men Riksbanken har snarare signalerat att nästa ränteändring kan bli en höjning, inte en sänkning.

Inflationen fortsätter att sjunka, något snabbare än vad många experter räknat med. Enligt nya siffror från SCB låg KPIF-inflationen i september på 3,1 procent, lägre än förväntat 3,2. Rensat för energikostnader landade siffran ännu lägre, på 2,7 procent. Det är ett tydligt tecken på att Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent närmar sig med stormsteg.

Det här ger ett nytt spelutrymme för både Riksbanken och hushållen. Privatekonomen Arturo Arques på Swedbank och Sparbankerna menar att kombinationen av lägre inflation, stabilare ränteläge och stigande inkomster skapar nya möjligheter:

– Lägre räntor och lägre inflation tillsammans med högre inkomster bidrar till en ökad optimism bland hushållen. Detta tillsammans med regeringens expansiva höstbudget med fokus på hushållen kommer att bidra till en högre konsumtion och tillväxt under 2026. Visst, en stor del av det ökade konsumtionsutrymmet kommer att gå till sparande så kommer sannolikt allt mer gå till konsumtion, säger Arturo Arques till Nyheter24.

Swedbank och Sparbankernas privatekonom. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Plånbokseffekten 2026 – mer att röra sig med

Om dagens prognoser håller i sig, väntas inflationen ligga på runt 1,4 procent i genomsnitt nästa år, enligt SEB:s Olle Holmgren. Detta innebär att hushållens köpkraft stärks, pengarna räcker helt enkelt längre, rapporterar Börskollen.

Samtidigt väntas regeringens föreslagna satsningar, som till exempel sänkt skatt på inkomster och mat, förstärka effekten ytterligare. Allt detta pekar på att du som konsument kan ha betydligt mer kvar i plånboken under 2026 jämfört med de senaste åren.

Men hur ska man göra för att ta vara på läget?

Sparande, räntor och investeringar – vad gäller nu?

Med ett förändrat ekonomiskt läge följer också nya förutsättningar för sparande och investeringar. Arturo Arques påpekar att man bör tänka långsiktigt, inte försöka tajma marknaden:

– Vilken allokering mellan aktie- och räntesparande som är den optimala för ett hushåll är individuellt. Fokus bör ligga på sparhorisont och riskvilja och mindre på vad man tror om börsens utveckling eller inflationen, förklarar han.

När det gäller bolånen är rådet tydligt: räkna inte med att räntan kommer att sänkas ytterligare i närtid.

– Räkna inte med några flera räntesänkningar. Riksbanken har snarare kommunicerat räntehöjningar i slutet av 2026. Utgå från din egen ekonomi och riskvilja när du bestämmer andelen rörlig och fast ränta, säger Arques.

Så skyddar du dina pengar mot inflationen

Trots att inflationen nu är på väg ned är det alltid viktigt att tänka på hur man bäst bevarar värdet av sina pengar över tid. Här är Arques tydlig:

– Aktier och fastigheter och egna hem har historiskt sett visat sig stå emot inflationen bra.

Och skulle räntorna trots allt stiga igen framöver, gäller det att ha marginaler:

– En ordentlig sparbuffert, goda marginaler i sin hushållsekonomi och en väldiversifierad portfölj. Har du fixat det är det inte mycket mer du kan göra.