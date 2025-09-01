Vad som luktar gott kan kännas som en smakfråga. Men nu visar forskning att människor världen över faktiskt är ganska överens om vad som luktar gott och vad som luktar äckligt.

Trodde du att doftpreferenser är helt personliga eller kulturellt betingade? Tänk om. En internationell studie visar att det finns en lukt som majoriteten av världens befolkning faktiskt håller som sin favorit – oavsett om de bor i en regnskog, på landsbygden eller i en storstad.

Forskare avslöjar: Det här luktar godast

Forskare från bland annat Karolinska Institutet och University of Oxford har undersökt hur människor världen över uppfattar olika dofter.

Totalt deltog 235 personer från nio olika samhällen – allt från jägar-samlargrupper till kustsamhällen och urbana miljöer – i studien där de fick rangordna tio olika lukter från behaglig till motbjudande.

Resultatet? Vanilj toppade listan som den mest omtyckta doften. Näst mest populär var etylbutanoat, ett ämne som påminner om doften av persika.

Kultur spelar inte så stor roll som man trott

Överraskande nog spelar kultur nästan ingen roll när det kommer till vad vi tycker luktar gott eller inte. Istället verkar det vara luktens molekylära struktur som är den största faktorn. Det här utmanar tidigare teorier om att doftpreferenser är kulturellt inlärda.

– Kulturer över hela världen rangordnar olika lukter på ett likartat sätt oavsett var i världen de har sitt ursprung, säger Artin Arshamian, forskare vid Karolinska Institutet i studien.

Studien visar att 41 procent av variationen i preferenser kan förklaras av molekylernas struktur, medan 54 procent påverkas av individens personliga erfarenheter och eventuellt genetik.

Den värsta lukten

I andra änden av skalan hittades isovaleriansyra – ett ämne som finns i bland annat ost, sojamjölk och äppeljuice, men som också påminner om fotsvett. Det var den lukt som flest deltagare rangordnade som mest obehaglig.

Att vissa dofter uppfattas som godare än andra, oberoende av kultur, kan enligt forskarna bero på evolutionära mekanismer. Dofter som associerats med något positivt eller livsnödvändigt – som ätbar mat – har sannolikt blivit fördelaktiga att gilla.

– Nu vet vi att det finns en universell luktperception som drivs av molekylens struktur, säger Arshamian och tillägger att nästa steg blir att undersöka hur hjärnan reagerar på olika dofter.