Forskarnas larm: Skärmen kan skada barns hjärna för livet

Mobilen är en självklar del av barns vardag – men den kan göra mer skada än du tror. Nu slår forskare larm om hur skärmar påverkar hjärnans utveckling – på riktigt.

Ny forskning från Lunds universitet pekar på att barn och ungas hjärnor kan ta permanent skada av för mycket tid framför skärmar. Det handlar inte bara om sämre sömn och koncentration – utan i värsta fall om försämrad psykisk hälsa livet ut, något som TV4 är först att rapportera.

Skärmar sabboterar vår mentala återhämtning

Mobiltelefoner och appar är utformade för att stjäla vår uppmärksamhet – och de gör det väldigt effektivt. Det som ofta glöms bort är att vår hjärna behöver stunder av inaktivitet, där tankarna får vandra fritt. Denna tid är viktig för att bearbeta intryck, stärka minnet och utveckla kreativitet.

När barn istället fastnar framför skärmen, förloras den naturliga vilan. Enligt Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi, är det just dessa stunder som bygger upp vår förmåga att koncentrera oss. En förmåga vi inte föds med, utan som måste tränas upp genom nyfikenhet och fri tanke.

Påverkar både sömn och stressnivåer

Forskningen visar att hjärnan hos barn som exponeras för mycket skärmtid inte får chans att utvecklas som den ska. Resultatet kan bli störd sömn, kronisk stress och ökad risk för psykisk ohälsa som depression och ångest.

– Konkret stör det sömnen och ökar nivån av kronisk stress, säger Henrik Jörntell till TV4.

Enligt honom ligger en del av problemet i hur mobilappar är designade. De utnyttjar vår hjärnas naturliga vilja att fokusera på det som känns viktigt, vilket gör dem svåra att slita sig från. Men den konstanta stimulansen skapar en obalans som kan bli skadlig på sikt.

Utvecklingen kan gå att vända – men kostar

För barn som redan halkat efter i sin koncentrationsförmåga finns det hopp – men att reparera skadorna kräver mycket arbete. Även om hjärnan kan utvecklas senare i livet, är det enligt forskningen avgörande att de tidiga åren används till rätt typ av mental träning.

– Om man halkar efter i den utvecklingen tidigt har man nackdel av det framöver och förmodligen resten av livet, säger Jörntell.