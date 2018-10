Snoozar du varje morgon? Kanske är du en av dem som ställer klockan på ringning en timme innan du egentligen behöver gå upp, bara för att kunna snooza? Eller gillar du bara att vara vaken riktigt sent på nätterna och sova hela dagarna, bara för att du kan? I så fall, stort grattis!



Att vilja sova lite extra på morgonen är nämligen inte tecken på lathet, snarare smarthet!

Smartare och lyckligare

Får du höra mycket tjat om att du är en sjusovare? Nu kan du knäppa folk som tjatar på näsan. Det är bara att sova vidare, du kan faktiskt vara både smartare och lyckligare än väldigt många andra.



Är du en av dem så kan du vara smartare än genomsnittet. Ja, du läste rätt. För just morgontrötthet kan vara ett tecken på en riktig hög intelligens. Detta är enligt forskare, så som sjusovare är det ju bara att tacka och ta emot.

Att sova länge på morgonen kan vara tecken på intelligens. Bildkälla: Pixabay

Mer kreativ och intelligent

Studien Why Night Owls Are More Intelligent av forskare visar på att personer som har tendensen att försova sig ofta, eller bara sover riktigt länge på dagen, vaknar upp som en mer kreativ och intelligent person än andra. Det menar Satoshi Kanazawa och Kaja Perina som är forskarna bakom studien.

Det visade sig att de som brukar gå och lägga sig senare, för att också gå upp senare morgonen efter, ofta har ett högre IQ.

Efter midnatt

Det finns till och med en tidpunkt i studien då de mest smarta gick och la sig. Somnar du också alltid efter midnatt? Ja, då är du en av dem. För enligt studien så går de allra smartaste och lägger sig klockan 00.29.

Sov riktigt gott nu!

