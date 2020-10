Vid det här laget vet vi att jorden är full av grejer. Små grejer, stora grejer, osynliga grejer, you name it.

Då och då händer det att asteroider närmar sig jorden. De allra flesta färdas väldigt långt ifrån oss – men nu har det dykt upp något i teleskopet som ser konstigt ut.

Den kallas 2020 SO och är ett NEO, "near earth object". 2020 SO upptäcktes så sent som i september, och kommer att komma så pass nära jorden att den faktiskt lägger sig i omloppsbana.

Rosa cirkeln är 2020 SO just nu. Den 15 oktober beräknas den lägga sig i omloppsbana runt jorden.

Blir en "mini-måne"

2020 SO kommer sen stanna i omloppsbana – och tekniskt sett vara en extra måne – tills maj 2021.

Men, det är något mycket annorlunda med 2020 SO, nämligen hastigheten.

2020 SO rör sig på tok för långsamt för att vara en asteroid – snarare rör den sig på ett sätt som får forskare att tro att den är tillverkad av någon.

Så, är det nu det händer? Blir aliens den perfekta avslutningen på året 2020?

Nja. Nej. Enligt sajten ScienceAlert handlar det förmodligen om så kallat rymdskrot.

SO 2020 misstänks vara månsonden Surveyor 2:s startraket.

En startraket från 60-talet (Foto:Nasa)

Surveyor 2 skickades iväg 1966, och startraketen har alltså glidit runt i den kalla rymden i över 50 år.

– Jag kan se hur den rör sig väldigt långsamt, det brukar reflektera hur snabbt den rörde sig från början. Det avslöjar ganska mycket, säger rymdarkeologen Alice Gorman till ScienceAlert.

Föremålet, som är ganska litet, utgör ingen fara för oss här på jorden. Däremot kan det vara värdefullt för forskare att kunna undersöka något som farit omkring i rymden under så pass lång tid.

