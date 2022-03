Butik och lägenheter förstörda i storbrand

Det var många riktigt tuffa timmar för Räddningstjänsten i Ulricehamn efter det att larmet kom vid 18-tiden på tisdagen om en brand i en guld- och silverbutik på Storgatan i centrala staden, där det har arbetats med gasol, enligt polisen.

I butiksfastigheten finns också flera lägenheter och en samlingsplats för boende upprättades i ett församlingshem i en kyrka.

Under kvällen spred sig elden upp i lägenheterna och läget blev kritiskt. Räddningsledare gick ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, ett så kallat VMA, där man bland annat uppmanade allmänheten att spara på vattnet.

Läget lugnade sig något efter någon timme då man lyckats säkra upp med vatten genom pumpar i en närliggande sjö.

Några intensiva timmar in på natten – och branden var under kontroll. Vid fyratiden sade Christer Larsson, inre befäl vid räddningstjänsten dock att brandmännen kommer att vara kvar på plats långt in under onsdagen.

— Vi har tio man kvar på plats och vi är inne i ett efterbevakningsskede. Det blossar fortfarande upp glödbränder på brandplatsen, säger han.

Smyckesbutiken och flera lägenheter i samma byggnad totalförstördes i branden och under lång tid var det stor spridningsrisk till intilliggande hus, men den faran är nu över.

— Vi har lyckats begränsa branden så att den inte har spridit sig till angränsande fastigheter, säger Christer Larsson.

En person fördes till sjukhus med lindriga brännskador.

Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet.