Fängelse för kidnappning av pensionär

Pensionären hade släppt av sin hustru utanför en badanläggning och skulle parkera. Då tvingade två män in honom i sin bil och körde i väg. Under dödshot försökte de tvinga till sig mer pengar än vad som fanns på mannens bankkort genom att ringa upp och pressa hustrun att sätta in 20 000 kronor.

Under färden slängde kidnapparna ut mannens telefon och glasögon genom bilrutan och tog hans nycklar. Efter en dryg timme dumpades han i Oxie i stadens utkant.

Polisen grep 20-åringen tre dagar senare sedan han kokainpåverkad krockat i hög hastighet i en polisjakt. Den andre kidnapparen är inte identifierad.

Straffet blev tre års fängelse för olaga frihetsberövande samt grov misshandel, övergrepp i rättssak och två rån, varav ett mot en ung man i dennes bostad. 20-åringen ska också betala skadestånd till 74-åringen och hans hustru.