De skadar oftast händerna på jobbet

Av de allvarliga arbetsplatsolyckor som inträffade under 2019 och 2020 utgjordes 37 procent av handskador, visar statistik från Afa Försäkring. Under perioden anmäldes över 8 500 handskador in till försäkringsbolaget.

Statistiken visar även en överrepresentation av handskador inom vissa yrken. Störst var risken för byggnadsträarbetare.

Risken att drabbas varierar även inom olika åldersgrupper och beroende på kön. Enligt rapporten var 72 procent av de som råkat ut för allvarliga handskador män.

Denna typ av arbetsplatsolyckor visade sig även vanligast bland män som arbetar på metall-, industri- och byggföretag. Bland kvinnor förekom skadorna mer ofta inom branscherna vård, restaurang och handel.

Inom restaurangbranschen var det vanligare att kvinnor i åldrarna 16–25 år drabbades av sår- eller brännskador. I åldrarna 56–64 år var det dock vanligast att kvinnor fick handfrakturer i samband med fallolyckor inom vårdyrken. Just dessa åldersspann var även överrepresenterade i statistiken.

Även bland män var det flest i åldersspannet 16–25 år som skadade sig på jobbet. Det gällde ofta frakturer och sårskador som orsakats vid hantering av verktyg.

"Risken för handskador avtar med åldern för männen. Det kan bero på ökad arbetslivserfarenhet, men också på att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper", säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, enligt ett pressmeddelande.