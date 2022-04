Uppdämt behov: Polisen räknar med "supervalborg"

Fakta: Valborgsmässoafton Valborg är en högtid som kom till Sverige från Tyskland någon gång under medeltiden. I tysk tradition sågs Walpurgisnacht som tidpunkten för häxsabbaten, vilket antas vara förklaringen till den tyska seden att tända eldar. Denna sed kom till svenska städer och spreds sedan till landsbygden. Eldarna skulle skydda boskap och djur från rovdjur och magiska krafter. Valborg fick ett uppsving som vårfest under efterkrigstiden, när arbetar- och folkrörelseorganisationer arrangerade valborgseldar i olika bostadsområden. Källa: Nordiska museet

Det traditionella valborgsfirandet I Uppsala har gått på sparlåga de senaste åren. Nu när det inte finns några restriktioner längre räknar polisen med att det finns ett uppdämt behov att mötas.

— Det är ju en folkfest och i vanliga fall har vi hundratusentals besökare i Uppsala. Det vi har sett nu är att det kommer bli ett "supervalborg", men vi räknar också med att det kommer vara supertrevligt, säger Eronen, presstalesperson vid Uppsalapolisen.

En folkfest

Polisen räknar med en ökning av besökare i staden i samband med valborgshelgen.

— Det grundar man på att alla evenemang som har biljetter är slutsålda och att alla möjligheter till övernattning också är slutsålda.

Enligt Eronen blir valborg en utmaning för polisen och till sin hjälp kommer man bland annat att ha drönare som ska övervaka stora parker och områden.

— I vanliga fall när man har en kommendering så är det oftast begränsat till en geografisk plats som en idrottsarena, men nu är den här folkfesten utspridd över hela Uppsala och den är inte så greppbar. Och det är väldigt mycket människor som kommer hit, säger han.

— Men vi har gjort det här i så många år och har jobbat fram ett bra koncept som vi följer. De mesta kommer handla om att ha poliser synliga till fots och på cykel.

Gödslade gräsmattan

Även i Lund har det traditionella valborgsfirandet fått ställas in under pandemin. Förra året var Stadsparken stängd under valborg med anledning av covid-19 och för att förhindra att folk samlades ändå spred man ut hönsgödsel på gräsmattan.

Förra året stängde man Stadsparken i Lund under valborg på grund av covid-19. Arkivbild.

I år syns varken gödsel eller restriktioner till och firandet är tillbaka. Polisen i Lund kommer att ha extra många poliser i tjänst, skriver man på sin hemsida.

— Vår förväntningar i år är att det blir liknande året innan pandemin. Ser vi på kroglivet som haft restriktioner och när de sedan släpptes så har det varit ett ganska stort sug att umgås och det kan vi förvänta oss avspeglar sig i samband med valborgsfirandet också, säger lokalpolischefen Anna-Karin Boije.

Inte som förr

I huvudstaden är firandet inte lika omfattande som i studentstäderna Lund och Uppsala, men polisen kommer även där finnas synliga på platser där det ordnas brasor.

— Det är ju inte som det var en gång i tiden med jättekommenderingar för hela region Stockholm, men varje polisområde har tagit ut en resurs för att hantera läget kring valborgsmässoeldarna, säger Ola Österling, polisens presstalesperson.

— Däremot får man vara med på att det kan finnas ett uppdämt behov för ett sådant här publikt evenemang, tillägger han.