Färre sökte hjälp hos psykvården under pandemin

Antalet besök på de psykiatriska akutmottagningarna var färre under 2020 och 2021 jämfört med åren innan. Arkivbild. Foto: TT

Färre sökte hjälp vid en psykiatrisk akutmottagning under pandemiåren, konstaterar Socialstyrelsen.Däremot var andelen patienter som behövde läggas in för vård större.De som sökt har varit färre men det har varit de svårast sjuka och flera av dem behövde läggas in, säger Peter Salmi vid myndigheten.