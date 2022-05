Hösten 2020 dömdes Tishko Ahmed, 25, till livstids fängelse för att ha mördat sin dåvarande flickvän Wilma Andersson, 17, och styckat hennes kropp. I en resväska i Tishko Ahmeds tvårumslägenhet hittade polisen Wilmas huvud.

Sedan december 2020 avtjänar Ahmed sitt straff, som sedan dess har sänkts av hovrätten till 18 år. Så här har hans liv sett ut innanför murarna.

Efter mordet på Wilma Andersson – Tishko Ahmed hotades på Kumla

Wilma Anderssons mördare satt till en början på anstalten Kumla, där han vid ett flertal tillfällen placerades i avskildhet.

Den 5 februari 2021 placerades Tishko Ahmed i avskildhet på grund av en hotbild mot honom. I Kriminalvårdens beslut beskriver man att uppgifterna bedömdes som allvarliga.

”Utifrån vad som framkommit finner anstalten Kumla att det föreligger en fara för Tishko Ahmeds egen säkerhet till liv och hälsa om han kvarstannar i gemenskap. Det är därför nödvändigt att han hålls avskild från andra intagna.”, skrev Kriminalvården, enligt Expressen.

Foto: Polisen/TT och Polisen/Missing People

Wilma Anderssons mördare ristade in sitt namn i cellen

Tishko Ahmed ska ha suttit i avskildhet i minst en månad, och under den tiden upptäckte en medarbetare på anstalten skadegörelse i Tishko Ahmeds gamla rum. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska han ha gjort en väldigt stor och djup inristning av sitt eget namn på väggen – något som har hänt flera gånger tidigare under hans tid på anstalten, skriver Aftonbladet.

"Tishko Ahmed önskar bli placerad i lugn avdelning"

Nu har Tishko Ahmed flyttats till anstalten Tidaholm, som precis som Kumla har säkerhetsklass 1.

Enligt dokument som Nyheter24 har tagit del av framgick det av riksmottagningens utredning att risken för rymning eller fritagning anses vara hög, och att det råder hög risk att han kan använda sig av hot och våld.

Det framgår även att “Tishko Ahmed önskar bli placerad i en lugn avdelning. Han vill inte bli placerad i anstalten Kumla”.

Tishko Ahmed låg kvar i sängen istället för att jobba

På Tidaholmsanstalten bröt Tishko Ahmed mot reglerna när han i maj 2021 låg kvar och läste i sin säng istället för att utföra sin sysselsättning i fritidslokalen. Hans förklaring var att han var för trött, samt att han skulle ringa ett tjänstesamtal, rapporterar Expressen.

Kriminalvårdsanstalten i Tidaholm. Foto: Mikael Ljungström/TT

Wilma Anderssons mördare nekades deodoranter i fängelset

Under sin tid på anstalten har Tishko Ahmed ansökt, och fått beviljat, att få in bland annat en cd-skiva, pennor, suddgummi, papper, en rakhyvel och batterier. Han ansökte om att få in fyra deodoranter, men anstalten beviljade endast en.

Tishko Ahmed har även nekats att få in ett par svarta sandaler, då anstalten inte kan spåra var de kommer ifrån, skriver Expressen.

Tishko Ahmed ville dejta personal på anstalten

Under sensommaren 2020 ska Tishko Ahmed, enligt uppgifter till Aftonbladet, betett sig olämpligt mot en kvinnlig anställd på Salbergaanstalten.

Han hade sagt att han ville söka upp henne, bjuda henne på dejt och köpa henne en BMW när han friats i hovrätten. Kvinnan hade uttryckt att beteendet inte var okej, men trots det fortsatte Tishko Ahmed att tjata.

Han sa även att han skulle skriva brev till henne varje vecka tills hon svarade, och när han inte fick någon reaktion skrek han till henne att hans advokat skulle söka upp och stämma henne.