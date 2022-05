Många bröllop – högt tryck på hindersprövning

Fakta: Hindersprövning Inför vigseln måste alla par ansöka om hindersprövning genom att fylla i en särskild blankett och skicka in till Skatteverket. Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig: Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er. Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra. Om någon av er redan är gift eller registrerad partner får ni inte gifta er. I vissa situationer ska er rätt att ingå äktenskapet prövas enligt utländsk lag. När prövningen är klar får man ett intyg om hindersprövning och en blankett om vigselintyg som vigselförrättaren ska fylla i. Hindersprövningen gäller i fyra månader och giltighetstiden går inte att förlänga. Om tiden gått ut måste en ny ansökan göras. Källa: Skatteverket

Nära 6 000 ansökningar om hindersprövning fick Skatteverket in i april i år – en ökning på 35 procent jämfört med april i fjol. Normalt brukar handläggningstiden ligga på två veckor, men på grund av det höga trycket kan man behöva vänta längre på intyget.

— Handläggningstiden blir längre än vad den är idag. Därför går vi ut och uppmanar att söka i god tid. Hur mycket längre den blir är svårt att säga, säger Vjera Catovic, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Bröllopsboom väntas

Enligt Skatteverkets statistik görs flest hindersprövningar i maj varje år.

— Jag tror antalet ansökningar kommer ligga högt även framöver, säger Catovic.

På grund av att många par tvingades ställa in sina planerade bröllop under coronapandemin väntas en bröllopsboom under 2022. Från 2006 och fram till 2019 gifte sig i snitt 50 000 par årligen i Sverige. Under pandemin sjönk antalet giftermål till under 40 000, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

Obligatoriskt inför vigsel

Alla som ska gifta sig i Sverige måste ansöka om hindersprövning. Det innebär att Skatteverket prövar för att se att det inte finns några hinder, som exempelvis att någon av personerna är under 18 år eller redan är gift.

— Viktigt att veta är att det inte kostar något och att intyget är giltigt i fyra månader. Den som vill byta till makes eller makas efternamn i samband med en vigsel kan ansöka om detta samtidigt, säger Vjera Catovic.