Under torsdagen den 19 maj hittades en 14-årig flicka död i Nacka, Stockholm, något som Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Polis och ambulans kom till flickans hem i Nacka på torsdagseftermiddagen efter larm om ett självmord. Det var flickans familj som själva ringt och sagt att de hittat henne död.

Flicka hittad död i Nacka – kan röra sig om hedersmord

Men när räddningspatrullen kom var hon inte i det rum där familjen sagt att de hittat henne, utan låg livlös i ett annat rum. Flickan fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda.Efter endast något dygn fattade polisen misstankar om att det eventuellt rör sig om hedersmord.



Familjen kan ha gömt flickans saker

Enligt uppgifter till Aftonbladet berodde dels på att det familjen uppgav i förhör inte stämde överens med fynden på platsen och även att flickans tillhörigheter gömts undan. Det rörde sig om föremål som enligt familjen skulle använts vid det påstådda självmordet, men också om flickans mobiltelefon, enligt Expressen.

Skolan i Nacka kände oro för flickan – enligt uppgifter

Skolan ska även ha varit oroliga för flickan, vilket ytterligare stärkte misstankarna om hedersmord.

Under måndagen samma vecka hade flickan och hennes mamma ett möte med skolan i Nacka. Under mötet kom det fram att flickan hade ingått i en grupp i skolan bestående av både flickor och pojkar. Det ska ha gjort mamman märkbart irriterad, och hon ska ha börjat prata på sitt hemspråk med dottern under mötet.

Enligt uppgifter till Expressen ska flickan ha umgåtts med kompisar efter skolan och familjen ska ha blivit upprörd när det nådde dem.

Flickan sjukanmäldes från skolan på tisdagen och på onsdagen var det studiedag, enligt uppgifter till Aftonbladet. Sedan kom hon heller inte till skolan på torsdagen, samma dag som hon sedan hittades död.

Tre personer häktade misstänkta för mordet

Den 14-åriga flickans mamma, storebror och manliga kusin är begärda häktade misstänkta för mordet.

Enligt tidningens uppgifter ska flickans kusin vid ett första förhör med polisen ha skrattat åt mordanklagelserna.

– Vad ska ni göra? Ni kommer aldrig åt oss, sa han då enligt tidningens källor.

Flickans, mamman och hennes två bröder kom till Sverige 2019, medan pappan blev kvar i hemlandet.

"Upplevde deras relation som fin och kärleksfull"

En bekant till familjen säger till Aftonbladet att mamman ofta skröt om sin dotter.

– Hon var stolt över att dottern var så duktig i skolan. Jag upplevde flickan som framåt och social, och jag upplevde även deras relation som väldigt fin och kärleksfull. Jag märkte ingenting som tydde på att mamman skulle vara styrd av hedersnormer.